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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бедняков: Во время осады Мариуполя мама впала в кому и умерла. Ее удалось вывезти и похоронить по-человечески, хотя бы не у подъезда

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Бедняков не смог проститься с матерью
Бедняков не смог проститься с матерью
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время осады российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области его мать впала в кому и он не смог с ней проститься, когда она умирала.

Бедняков рассказала, что его мать Валентина Николаевна родилась в 1950 году, в последние годы она болела. 

"Мама болела, об этом до этого не знал никто. Почему я так часто бывал в Мариуполе? Я приезжал к маме. За мамой смотрели... Были женщины, которые постоянно были с мамой, помогали ей, присматривали, – сказал телеведущий. – Как нам написала потом одна женщина, которая сидела с мамой: "Как только все начиналось, ко мне подошла Валентина Николаевна, обняла и сказала: "Ну все. Это конец".

Из-за непрекращающихся обстрелов города состояние матери Беднякова ухудшалось.

"Естественно, с каждым взрывом становилось все хуже и хуже, потому что на мозг это очень сильно влияло. Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. Плюс в квартире было, мне потом сестра рассказывала, +3° C и даже 0° C. Для больного человека это катастрофа, – сказал Бедняков. – Маме становилось хуже, мама впала в кому". 

По словам ведущего, это все он узнал уже после смерти матери – сестра, которая находилась рядом с матерью в Мариуполе, не хотела его расстраивать и рассказала о случившемся позже. 

"Она боялась, что я сразу же приеду туда, хотя понимала, что сделать это невозможно, я бы туда не доехал. Я просто бы не доехал, это нереально было. Но она все равно продолжала бояться, что я поеду к маме... Я очень просил, чтобы они уезжали, еще не зная, что мама в коме. Маму удалось вывезти и похоронить по-человечески, но, к сожалению, на не подконтрольной Украине в данній момент территории. Как мне сказала сестра: "Я хотя бы не сделала это у подъезда, где хоронили своих родственников люди из нашего двора и всего города", – рассказал Бедняков. 

О смерти матери ведущий сообщил 6 апреля. Вместе с дочерью она находилась в осажденном Мариуполе более месяца. За это время Беднякову удалось поговорить с сестрой только два раза, он не знал об ухудшении здоровья матери. 

усский мир" хуже самой страшной болезни. Хуже рака и [болезни] Альцгеймера. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Но я уверен, что рано или поздно приеду проститься к маме, когда на той территории будет снова висеть украинский флаг", – написал ведущий в Instagram после смерти матери.

Последний раз Бедняков виделся с ней в феврале, за несколько дней до вторжения. Он приехал в Мариуполь, поскольку СМИ писали о том, что Россия готовится напасть на Украину, хотел в это время быть с родными, но уехал, подумав, что ситуация стабилизировалась. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мариуполь, где до нападения РФ проживало около 500 тыс. человек, был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел в конце мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Местные власти сообщили, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек4 июня советник мэра Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома без разбора завалов. Таким образом, россияне не тратят времени на поиск погибших в разрушенных домах и уничтожают доказательства своих военных преступлений.

По разным данным, в городе осталось от 100 тыс. до 130 тыс. жителей. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Мариуполь, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Бедняков
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