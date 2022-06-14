Бедняков: Когда перед началом войны в Мариуполь приехал Ахметов, я подумал: "Значит, ничего не будет" – сел в машину и уехал в Киев

Он напомнил, что в феврале многие СМИ называли днем возможного вторжения РФ в Украину 16 февраля.
"Когда говорили о 16 февраля, я приехал в Мариуполь, к маме. Я был в эти дни у мамы, я приехал специально. Я [как ведущий] провел день рождения в Днепропетровске, взял машину и из Днепра приехал к маме. Я не верил, ну а вдруг... Я должен был быть с мамой, я должен был быть там, чтобы, не дай бог, если что-то начинается, я сразу брал свою семью, садил в машину и мы оттуда уезжали", – рассказал ведущий.
По словам Беднякова, он приехал в Мариуполь примерно 12-го или 13 февраля. Каждый день он проводил с матерью, а когда она засыпала, ехал встречаться с друзьями.
"Мы играли в приставку и каждый вечер это волей-неволей обсуждали. Говорили: "Будет или не будет? Да, конечно, не будет, такое невозможно". И каждую ночь я засыпал уже под утро – в пять утра я ложился спать – потому что я ждал этих заветных четырех утра, которыми всех пугали. Когда наступало четыре утра, я думал, что сегодня ничего не будет, и ложился спать", – вспомнил ведущий.
В ночь на 16 февраля, возвращаясь с друзьями домой, Бедняков увидел на одной из улиц Мариуполя черный Maybach. Он предположил, что в город приехал самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов.
"Он медленно катился городом, пустым городом, и мы пошутили: "Леонидович приехал. Все нормально". Пошутили, разъехались, утром я просыпаюсь, смотрю [новости], а ведь реально приехал. На пирсе гулял, ходил, смотрел. И тут все отлегло! Думаешь: "Ну все, если он приехал, значит, все нормально, ничего точно не будет". Я сел в машину – и уехал в Киев, потому что мне надо было через два дня лететь снимать программу в Катар. Я не верил, что что-то будет", – признался Бедняков.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
На сегодняшний день РФ оккупировала более 20% территории Украины. Сейчас самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, РФ неоднократно заявляла, что ее цель – захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. В результате интенсивных боевых действий, по данным местных властей, в городе повреждено 95% многоэтажек. По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.