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30 мая, 2022
 
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Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке

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Бедняков: Это лично мой выбор
Бедняков: Это лично мой выбор
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 30 мая в Instagram заявил, что будет вести свой блог в сети на украинском языке.

По словам ведущего, таким образом он выражает свою позицию против убийств и захвата украинских территорий российскими оккупантами. 

"Можете называть меня "бЭндеровцем". Вы же так называете человека, который любит свою страну? – написал Бедяняков. – У каждого свой выбор. Русскоязычные украинцы любят страну не меньше. Но это лично мой выбор. Своеобразный привет некоторым подписчикам из России".

Контекст:

Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области. Стал популярным благодаря участию в шоу "Орел и решка", которое в разное время выходило на различных каналах.  Был ведущим передачи "X-фактор" на СТБ. 

Теги: война России против Украины, Андрей Бедняков, телеведущий, Х-фактор
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