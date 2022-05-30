Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке

По словам ведущего, таким образом он выражает свою позицию против убийств и захвата украинских территорий российскими оккупантами.

"Можете называть меня "бЭндеровцем". Вы же так называете человека, который любит свою страну? – написал Бедяняков. – У каждого свой выбор. Русскоязычные украинцы любят страну не меньше. Но это лично мой выбор. Своеобразный привет некоторым подписчикам из России".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrii Biedniakov (@biedniakov)