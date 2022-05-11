"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян

"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим", – писали люди из России. Очень интересная логика. То есть, чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город", нужно предать свою страну", – написал он.

Бедняков отметил, что на снимке, которым сопроводил пост, смотрит на комментаторов.

"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет. А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: "Предатели – вы! И за деньги Родину не купишь. И в Мариуполь мы вернемся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города нашей страны. Мы уверены в этом, и в этом наша сила", – заявил телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Бедняков (@biedniakov)

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