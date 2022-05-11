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11 мая, 2022
 
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"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян

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Бедняков: За деньги Родину не купишь
Бедняков: За деньги Родину не купишь
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 10 мая в Instagram рассказал о сообщениях с обвинениями в предательстве, которые получал из России.

"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим", – писали люди из России. Очень интересная логика. То есть, чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город", нужно предать свою страну", – написал он.

Бедняков отметил, что на снимке, которым сопроводил пост, смотрит на комментаторов.

"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет. А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: "Предатели – вы! И за деньги Родину не купишь. И в Мариуполь мы вернемся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города нашей страны. Мы уверены в этом, и в этом наша сила", – заявил телеведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области. 

13 марта он сообщил, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.

Теги: Украина, война, Мариуполь, война России против Украины, обвинение, Андрей Бедняков, телеведущий
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