Дурнев: Не хочу, чтобы в Украине менялся президент ближайшие лет 10

Дурнев: Мы все были удивлены тем, как наша армия умеет сражаться Фото: Aleksey_Durnev / Instagram

"Я думаю, что будущий президент – это наш нынешний президент. Когда вижу, как он мастерски справляется с ситуацией, мне хотелось бы, чтобы на посту президента ничего не менялось, по крайней мере, в ближайшие лет 10", – заявил Дурнев.

Он рассказал, как встретил первый день полномасштабного вторжения, и поделился своими переживаниями.

"24 февраля около пяти утра я проснулся у себя дома. Мой сосед – бывший сотрудник правоохранительных органов, у него очень низкий голос, через стену было слышно его: "Сука, пид...р, напал". Тогда я понял, что за окном не ветер шумит, а взрываются ракеты. Я, согнувшись, бегал по квартире и собирался, наверное, думал, что [президент РФ Владимир] Путин охотится только на людей, которые не пригнулись. Люди, которые впервые в своей жизни слышали взрывы снарядов, я думаю, меня прекрасно поймут", – поделился журналист.

По его словам, он сам и все украинцы поверили в победу, когда увидели, как ответила украинская армия на российское вторжение.

"Каждый украинец уже выпрямил спину. Это произошло одномоментно. Думаю, когда все осознали, что Вооруженные силы Украины – это не просто название, а очень серьезная и мощная организация, которая имеет силы ответить на такие огромные вызовы. Способная дать отпор такой большой армии, как российская. Все были приятно удивлены тем, как мы умеем сражаться", – сказал Дурнев.

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