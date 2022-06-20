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Дурнев: Не хочу, чтобы в Украине менялся президент ближайшие лет 10

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Дурнев: Мы все были удивлены тем, как наша армия умеет сражаться
Дурнев: Мы все были удивлены тем, как наша армия умеет сражаться
Фото: Aleksey_Durnev / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский мастерски справляется с текущей ситуацией. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский телеведущий, журналист Алексей Дурнев.

"Я думаю, что будущий президент – это наш нынешний президент. Когда вижу, как он мастерски справляется с ситуацией, мне хотелось бы, чтобы на посту президента ничего не менялось, по крайней мере, в ближайшие лет 10", – заявил Дурнев.

Он рассказал, как встретил первый день полномасштабного вторжения, и поделился своими переживаниями.

"24 февраля около пяти утра я проснулся у себя дома. Мой сосед – бывший сотрудник правоохранительных органов, у него очень низкий голос, через стену было слышно его: "Сука, пид...р, напал". Тогда я понял, что за окном не ветер шумит, а взрываются ракеты. Я, согнувшись, бегал по квартире и собирался, наверное, думал, что [президент РФ Владимир] Путин охотится только на людей, которые не пригнулись. Люди, которые впервые в своей жизни слышали взрывы снарядов, я думаю, меня прекрасно поймут", – поделился журналист.

По его словам, он сам и все украинцы поверили в победу, когда увидели, как ответила украинская армия на российское вторжение.

"Каждый украинец уже выпрямил спину. Это произошло одномоментно. Думаю, когда все осознали, что Вооруженные силы Украины – это не просто название, а очень серьезная и мощная организация, которая имеет силы ответить на такие огромные вызовы. Способная дать отпор такой большой армии, как российская. Все были приятно удивлены тем, как мы умеем сражаться", – сказал Дурнев.

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ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дурнев с 2011 года работает на телевидении. Вел телешоу "Дурнев + 1" и "Богиня шопинга". С 2017 года развивает собственный YouTube-канал, где у него более 850 тыс. зрителей. Основал Telegram-канал "Боже, яке кончене!", где собирает, по его же словам, "истории из жизни русни".

24 февраля Дурнев осудил нападение РФ на Украину и призвал россиян остановить своего президента Владимира Путина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Дурнев, интервью
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