Дурнев: Не хочу, чтобы в Украине менялся президент ближайшие лет 10

"Я думаю, что будущий президент – это наш нынешний президент. Когда вижу, как он мастерски справляется с ситуацией, мне хотелось бы, чтобы на посту президента ничего не менялось, по крайней мере, в ближайшие лет 10", – заявил Дурнев.
Он рассказал, как встретил первый день полномасштабного вторжения, и поделился своими переживаниями.
"24 февраля около пяти утра я проснулся у себя дома. Мой сосед – бывший сотрудник правоохранительных органов, у него очень низкий голос, через стену было слышно его: "Сука, пид...р, напал". Тогда я понял, что за окном не ветер шумит, а взрываются ракеты. Я, согнувшись, бегал по квартире и собирался, наверное, думал, что [президент РФ Владимир] Путин охотится только на людей, которые не пригнулись. Люди, которые впервые в своей жизни слышали взрывы снарядов, я думаю, меня прекрасно поймут", – поделился журналист.
По его словам, он сам и все украинцы поверили в победу, когда увидели, как ответила украинская армия на российское вторжение.
"Каждый украинец уже выпрямил спину. Это произошло одномоментно. Думаю, когда все осознали, что Вооруженные силы Украины – это не просто название, а очень серьезная и мощная организация, которая имеет силы ответить на такие огромные вызовы. Способная дать отпор такой большой армии, как российская. Все были приятно удивлены тем, как мы умеем сражаться", – сказал Дурнев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дурнев с 2011 года работает на телевидении. Вел телешоу "Дурнев + 1" и "Богиня шопинга". С 2017 года развивает собственный YouTube-канал, где у него более 850 тыс. зрителей. Основал Telegram-канал "Боже, яке кончене!", где собирает, по его же словам, "истории из жизни русни".
24 февраля Дурнев осудил нападение РФ на Украину и призвал россиян остановить своего президента Владимира Путина.