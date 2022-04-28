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28 апреля, 2022
 
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Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина

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Дурнев: Не обесценивайте свои усилия. Даже если вы сейчас заняты спасением себя и своего кота это очень много значит
Дурнев: Не обесценивайте свои усилия. Даже если вы сейчас заняты спасением себя и своего кота – это очень много значит
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский ведущий, журналист Алексей Дурнев 28 апреля в Instagram призвал украинцев не обесценивать свои усилия, которые были предприняты для победы над российскими оккупантами.

"Я уверен, что у каждого уже появились тревожные мысли, что все пропало, лучшей жизни не будет, нам суждено было воевать с орками еще лет 15 и вообще вокруг измена. Это нормальные переживания, вы еще не раз будете их испытывать, – написал Дурнев. – Но если вы вдруг упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина, как храбро справились с двумя месяцами войны, сколько внутренней силы вы в себе открыли. Сейчас, мне кажется, самое время оглядеться назад и взглянуть на себя другими глазами. Вы делаете все удивительно хорошо. Настолько круто, что о смелости украинцев говорят по всему миру. Продолжайте. Не обесценивайте свои усилия. Даже если вы сейчас заняты спасением себя и своего кота – это очень много значит. Вы – молодец".

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Алексей Дурнев
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