Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина

"Я уверен, что у каждого уже появились тревожные мысли, что все пропало, лучшей жизни не будет, нам суждено было воевать с орками еще лет 15 и вообще вокруг измена. Это нормальные переживания, вы еще не раз будете их испытывать, – написал Дурнев. – Но если вы вдруг упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина, как храбро справились с двумя месяцами войны, сколько внутренней силы вы в себе открыли. Сейчас, мне кажется, самое время оглядеться назад и взглянуть на себя другими глазами. Вы делаете все удивительно хорошо. Настолько круто, что о смелости украинцев говорят по всему миру. Продолжайте. Не обесценивайте свои усилия. Даже если вы сейчас заняты спасением себя и своего кота – это очень много значит. Вы – молодец".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)