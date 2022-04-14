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14 апреля, 2022
 
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"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами

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Дурнев: Война научит нас ценить по-настоящему важные вещи
Дурнев: Война научит нас ценить по-настоящему важные вещи
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский блогер и журналист Алексей Дурнев 13 апреля в Instagram написал, какой представляется ему жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами.

"Дорогие, война научит нас ценить по-настоящему важные вещи. Думаю, когда мы уничтожим орду и начнем восстанавливать нашу прекрасную страну, окружающий мир будет восприниматься нами по-другому. Все чувства будут обострены. Мы начнем ценить простое и привычное, – написал он. – Но тяжелые воспоминания о войне не позволят нам скучать в благополучии. И это классно. Классно быть счастливым из-за простых вещей. Не нужно постоянно искать дополнительные стимулы. Верю, что мы, граждане прогрессивного государства, не будем развращены. Потому что украинцы радуются не материальным ценностям, а ощущениям – свободы, силы, самовыражения. Это наши сокровища. Отстоим и умножим их. А представьте, если к этому еще добавить борщ с пампушкой на террасе и бокал вина? Завидую сам себе". ⠀

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

Теги: война России против Украины, Алексей Дурнев
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