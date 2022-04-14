"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами

"Дорогие, война научит нас ценить по-настоящему важные вещи. Думаю, когда мы уничтожим орду и начнем восстанавливать нашу прекрасную страну, окружающий мир будет восприниматься нами по-другому. Все чувства будут обострены. Мы начнем ценить простое и привычное, – написал он. – Но тяжелые воспоминания о войне не позволят нам скучать в благополучии. И это классно. Классно быть счастливым из-за простых вещей. Не нужно постоянно искать дополнительные стимулы. Верю, что мы, граждане прогрессивного государства, не будем развращены. Потому что украинцы радуются не материальным ценностям, а ощущениям – свободы, силы, самовыражения. Это наши сокровища. Отстоим и умножим их. А представьте, если к этому еще добавить борщ с пампушкой на террасе и бокал вина? Завидую сам себе". ⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)

Война России против Украины. Главное (обновляется)