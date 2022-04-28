Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2022
 
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"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить

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Бадоев: Не склеивайте осколки старого себя, придумайте новое и соберите этот пазл. Делайте хоть по одному делу в день, но делайте. Короткие цели это спасение
Бадоев: Не склеивайте осколки старого себя, придумайте новое и соберите этот пазл. Делайте хоть по одному делу в день, но делайте. Короткие цели – это спасение
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев 28 апреля в Instagram разместил пост, в котором рассказал о своих переживаниях, вызванных российской агрессией против Украины.

"Война отменила меня как человека, которым я был. Остался биоробот, состоящий из стресса и желания выжить. Трезвое мышление было заменено бесконечным потоком ежеминутных новостей. С этим сложно справиться, к этому невозможно привыкнуть. Бетонная плита так сильно давит на сердце, что оно перестает реагировать и чувствовать", – сказал режиссер.

Бадоев признался, что принял решение вернуться к работе и начать жить.

"Каждый день – это и есть день вашей жизни. Не позволяйте его украсть у вас. Вспомните, кто вы, в чем ваша сила и начинайте ее применять. Многие из нас не могут сейчас работать так, как делали это раньше. Не беда! Профессия – это всего лишь форма, определите суть вашей силы, вашего таланта и найдите для него новую форму – уместную и полезную сейчас. Работа очень важна для нашей победы, это поддержка себя, поддержка армии, основа экономики страны, – заявил Бадоев. – Мы обязательно победим, и вы должны быть готовы к новой жизни. Не склеивайте осколки старого себя, придумайте новое и соберите этот пазл. Делайте хоть по одному делу в день, но делайте. Короткие цели – это спасение. Помните, наша сила в дееспособности и максимальной гибкости. Чтобы быть полезным стране, нужно быть, а не существовать. Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов. Наша сила в невероятном умении жить".

Бадоев также призвал подписчиков не сидеть в социальных сетях.

"Уходите из соцсетей! Чтобы знать, что происходит, достаточно посмотреть речь нашего президента. В ней главное – нас невозможно сломать! Если у вас есть дети, думайте о них. Каждый день лечите их жизнью и своим примером. В будущем они сделают нашу страну прекрасной, но вы должны сберечь их психику, восстановить ее. Помните, ваша жизнь – это жизнь нашей страны, нашей армии, нашего наследия. Мы победим, но нужно для начала победить себя и жить", – сказал он.

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".

Теги: режиссер, война России против Украины, Алан Бадоев
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