"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить

Бадоев: Не склеивайте осколки старого себя, придумайте новое и соберите этот пазл. Делайте хоть по одному делу в день, но делайте. Короткие цели – это спасение Фото: alanbadoev / Instagram

"Война отменила меня как человека, которым я был. Остался биоробот, состоящий из стресса и желания выжить. Трезвое мышление было заменено бесконечным потоком ежеминутных новостей. С этим сложно справиться, к этому невозможно привыкнуть. Бетонная плита так сильно давит на сердце, что оно перестает реагировать и чувствовать", – сказал режиссер.

Бадоев признался, что принял решение вернуться к работе и начать жить.

"Каждый день – это и есть день вашей жизни. Не позволяйте его украсть у вас. Вспомните, кто вы, в чем ваша сила и начинайте ее применять. Многие из нас не могут сейчас работать так, как делали это раньше. Не беда! Профессия – это всего лишь форма, определите суть вашей силы, вашего таланта и найдите для него новую форму – уместную и полезную сейчас. Работа очень важна для нашей победы, это поддержка себя, поддержка армии, основа экономики страны, – заявил Бадоев. – Мы обязательно победим, и вы должны быть готовы к новой жизни. Не склеивайте осколки старого себя, придумайте новое и соберите этот пазл. Делайте хоть по одному делу в день, но делайте. Короткие цели – это спасение. Помните, наша сила в дееспособности и максимальной гибкости. Чтобы быть полезным стране, нужно быть, а не существовать. Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов. Наша сила в невероятном умении жить".

Бадоев также призвал подписчиков не сидеть в социальных сетях.

"Уходите из соцсетей! Чтобы знать, что происходит, достаточно посмотреть речь нашего президента. В ней главное – нас невозможно сломать! Если у вас есть дети, думайте о них. Каждый день лечите их жизнью и своим примером. В будущем они сделают нашу страну прекрасной, но вы должны сберечь их психику, восстановить ее. Помните, ваша жизнь – это жизнь нашей страны, нашей армии, нашего наследия. Мы победим, но нужно для начала победить себя и жить", – сказал он.

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