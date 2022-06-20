Дурнев: Я бы выстрелил в Путина. Ничего так в жизни не хочу, как его смерти!

"Я думал об этом (не знаю зачем, иногда фантазирую на эту тему), что бы я сделал, если бы встретил [президента РФ Владимира] Путина. Я смотрю его видео в помпезных залах, где он с кем-то встречается, где его этот огромный стол, и думаю, спрашиваю себя: если бы у меня была возможность выстрелить в него, зная, что, скорее всего, меня из-за этого убьют, сделал бы это? Может, это будет звучать, как бравада, хвастовство, но я себе точно отвечаю: да. Просто потому, что я хочу, чтобы он умер. Ничего так в жизни не хочу, как его смерти", – признался Дурнев.

Он отметил, что Путин не достоин шуток.

"Как бы я над ним пошутил? Он не достоин шуток. Он старый человек. Если бы у меня была возможность, я не очень хорошо дерусь, но Путина бы зап…здил насмерть, не жалея. Он старик. Думаю, со стариком я бы справился. Одно дело – когда вы хотите чего-то, а все остальные — другого. А тут все этого хотят. Видели, недавно в храме в Японии связали куклу, прилепили фотографию Путина и прибили к дереву. Если в Японии хотят, чтобы он умер, то я, конечно, очень хочу, чтобы он умер. Думаю, просто прикольно было бы убить Путина. Это классно. Убивать – не сильно хорошо, но Путина – супер. Отличное окончание жизни", – сказал журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube