В Японии начали находить куклы вуду с фото Путина

В японской культуре существует аналог кукол вуду – вара нинге, что дословно переводится как "соломенная кукла". Такие куклы создают как чучело того, кому желают зла. Однако вместо того, чтобы навредить кукле напрямую, необходимо прибить ее к дереву внутри границ синтоистского святилища между 1.00 и 3.00 на церемонии, называемой уши-но токи майри.

Стандартным проклятием, налагаемым вара нинге, считается смерть. Такие куклы в современной культуре Японии явление редкое, они в основном встречаются в фильмах ужасов или аниме.

Однако с начала прошлого месяца вара нинге были найдены прибитыми к деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо, недалеко от Токио. У всех одна и та же фотография – российского президента.

Внутри одной из кукол – той, которая была найдена в храме Масудо Канегасаку Куамано, – был сложенный лист бумаги. На нем написаны на японском языке полное имя руководителя Кремля, его текущий возраст и дата рождения, а также фраза "Молюсь о его смерти".

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