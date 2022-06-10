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В Японии начали находить куклы вуду с фото Путина

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Ритуальные куклы с лицом Путина прибивают гвоздями к дереву
Ритуальные куклы с лицом Путина прибивают гвоздями к дереву
Скриншот: FNNプライムオンライン / YouTube

В пригороде Токио стали находить ритуальных соломенных кукол с лицами президента РФ Владимира Путина. Куклы были прибиты к деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо. Об этом сообщает Japan Today.

В японской культуре существует аналог кукол вуду – вара нинге, что дословно переводится как "соломенная кукла". Такие куклы создают как чучело того, кому желают зла. Однако вместо того, чтобы навредить кукле напрямую, необходимо прибить ее к дереву внутри границ синтоистского святилища между 1.00 и 3.00 на церемонии, называемой уши-но токи майри.

Стандартным проклятием, налагаемым вара нинге, считается смерть. Такие куклы в современной культуре Японии явление редкое, они в основном встречаются в фильмах ужасов или аниме.

Однако с начала прошлого месяца вара нинге были найдены прибитыми к деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо, недалеко от Токио. У всех одна и та же фотография – российского президента.

Внутри одной из кукол – той, которая была найдена в храме Масудо Канегасаку Куамано, – был сложенный лист бумаги. На нем написаны на японском языке полное имя руководителя Кремля, его текущий возраст и дата рождения, а также фраза "Молюсь о его смерти".

ВИДЕО
Видео: FNNプライムオンライン / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, Япония
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