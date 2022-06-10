Путин сравнил себя с Петром I и заявил о "возвращении" земель

Российский президент считает, что, "чтобы претендовать на какое-то лидерство", страна должна обеспечить свой суверенитет. Если же страна не в состоянии принимать суверенных решений, это, по мнению Путина, "в известной степени колония".
"Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед", – сказал Путин.
По его мнению, со времен Петра I "почти ничего не изменилось".
"Вот Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал!" – сказал Путин.
Он отметил, что территорию, на которой основан Санкт-Петербург, все страны Европы "признавали за Швецией".
"А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал. И укреплял – вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", – заявил Путин.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. При этом он заявил, что в его планы "не входит оккупация украинских территорий".
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Блицкриг провалился. Однако Россия не отказывается от намерений сменить власть в Украине, сообщали в Генштабе ВСУ 11 мая.
С 24 февраля РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля их освободили от оккупантов. 2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупировано около 20% территории страны.
Россия готовится к проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и собирается интегрировать их в свой состав, отметили 9 июня в Минобороны Украины.
По информации источников "Медузы" в Кремле, в РФ планируют объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России.