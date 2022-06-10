ГОРДОН
 
 
МИР

Путин сравнил себя с Петром I и заявил о "возвращении" земель

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин заявил, что со времен Петра I "почти ничего не изменилось", и на его долю "тоже выпало возвращать и укреплять"
Путин заявил, что со времен Петра I "почти ничего не изменилось", и на его долю "тоже выпало возвращать и укреплять"
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основу российских ценностей составляет "возвращение и укрепление", и сравнил себя с Петром I. Об этом он говорил после посещения выставки "Петр I. Рождение империи" в Москве 9 июня 2022, видео и стенограмму речи опубликовал Кремль.

Российский президент считает, что, "чтобы претендовать на какое-то лидерство", страна должна обеспечить свой суверенитет. Если же страна не в состоянии принимать суверенных решений, это, по мнению Путина, "в известной степени колония".

"Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед", – сказал Путин.

По его мнению, со времен Петра I "почти ничего не изменилось".

"Вот Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал!" – сказал Путин.

Он отметил, что территорию, на которой основан Санкт-Петербург, все страны Европы "признавали за Швецией".

"А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал. И укреплял – вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", – заявил Путин. 

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. При этом он заявил, что в его планы "не входит оккупация украинских территорий".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Блицкриг провалилсяОднако Россия не отказывается от намерений сменить власть в Украине, сообщали в Генштабе ВСУ 11 мая.

С 24 февраля РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля их освободили от оккупантов. 2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупировано около 20% территории страны

Россия готовится к проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и собирается интегрировать их  в свой состав, отметили 9 июня в Минобороны Украины.

По информации источников "Медузы" в Кремле, в РФ планируют объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Швеция, Санкт-Петербург, захват, оккупация, история, суверенитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства
  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства
  Солистка "Лисапетного батальона" Фалион о родственниках в РФ: Мы разные и никогда не будем друг друга понимать
  Солистка "Лисапетного батальона" Фалион о родственниках в РФ: Мы разные и никогда не будем друг друга понимать
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (189390)
2
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (92167)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (84964)
4
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (62419)
5
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (38818)
6
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице (32503)
7
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (27765)
8
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (25806)
 
 
 
 