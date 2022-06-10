Путин сравнил себя с Петром I и заявил о "возвращении" земель

Путин заявил, что со времен Петра I "почти ничего не изменилось", и на его долю "тоже выпало возвращать и укреплять" Фото: EPA

Российский президент считает, что, "чтобы претендовать на какое-то лидерство", страна должна обеспечить свой суверенитет. Если же страна не в состоянии принимать суверенных решений, это, по мнению Путина, "в известной степени колония".

"Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед", – сказал Путин.

По его мнению, со времен Петра I "почти ничего не изменилось".

"Вот Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал!" – сказал Путин.

Он отметил, что территорию, на которой основан Санкт-Петербург, все страны Европы "признавали за Швецией".

"А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал. И укреплял – вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", – заявил Путин.