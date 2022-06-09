Зеленский ввел санкции против Путина

Санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

Также под санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава правительства РФ Михаил Мишустин и ряд его заместителей, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высшие чиновники России.

Всего в списке 35 российских чиновников.

Контекст:

Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании.

13 мая под санкции Великобритании попала и предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева. Также она под санкциями Канады и ЕС.