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Зеленский ввел санкции против Путина

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Кроме Путина, под санкции попали еще ряд высокопоставленных чиновников РФ
Кроме Путина, под санкции попали еще ряд высокопоставленных чиновников РФ
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против российского президента Владимира Путина, развязавшего войну в Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

  • блокирование активов и имущества;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство;
  • запрет на сделки по ценным бумагам;
  • отказ в предоставлении виз;
  • лишение государственных наград Украины и так далее.

Также под санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава правительства РФ Михаил Мишустин и ряд его заместителей, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высшие чиновники России.

Всего в списке 35 российских чиновников.

Контекст:

Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании. 

13 мая под санкции Великобритании попала и предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева. Также она под санкциями Канады и ЕС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Владимир Зеленский, Михаил Мишустин
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