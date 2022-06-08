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Зеленский: Санкции недостаточно повлияли на РФ, растягиваем удовольствие, а нужно четко: эмбарго – так эмбарго

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Зеленский: Санкции мы благодарны им они не настолько повлияли на Россию
Зеленский: Санкции – мы благодарны им – они не настолько повлияли на Россию
Фото: ЕРА

Международные санкции против России за агрессию против Украины вводятся слишком медленно и они недостаточно жесткие. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован 7 июня в Fаcebook Офиса президента.

"Если мы будем говорить откровенно, санкции – мы благодарны им – они не настолько сегодня повлияли на Россию (пока что), потому что не в полном объеме, потому что мы "растягиваем" это условное удовольствие, а нужно четко: эмбарго – так эмбарго, на нефть – так не бойтесь, на газ – понимаем, что будут сложности, но тем не менее вводите, сразу вводите", – сказал Зеленский.

Он считает, что в противном случае "время будет играть на руку военно-политическому руководству России".

"Они будут находить, через кого и как обходить санкции, и уже есть в этом у них положительные результаты. Поэтому без призывов, а быстрые действия", – заявил президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1062073154686831/


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Теги: Россия, Украина, газ, санкции, война, нефть, вторжение, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, ограничения
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