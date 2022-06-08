Зеленский: Санкции недостаточно повлияли на РФ, растягиваем удовольствие, а нужно четко: эмбарго – так эмбарго

Зеленский: Санкции – мы благодарны им – они не настолько повлияли на Россию Фото: ЕРА

"Если мы будем говорить откровенно, санкции – мы благодарны им – они не настолько сегодня повлияли на Россию (пока что), потому что не в полном объеме, потому что мы "растягиваем" это условное удовольствие, а нужно четко: эмбарго – так эмбарго, на нефть – так не бойтесь, на газ – понимаем, что будут сложности, но тем не менее вводите, сразу вводите", – сказал Зеленский.

Он считает, что в противном случае "время будет играть на руку военно-политическому руководству России".

"Они будут находить, через кого и как обходить санкции, и уже есть в этом у них положительные результаты. Поэтому без призывов, а быстрые действия", – заявил президент Украины.



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