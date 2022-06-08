Невзоров: Я не рассчитываю на санкции. У Путина не может быть ситуации, когда вдруг не будет денег на войну

"Я не очень рассчитываю на санкции. Я понимаю, что европейские санкции – это мощнейшее оружие. Но понимаю, что никогда никакие санкции не успеют ни за какой войной. Санкции действуют тяжело и долго. Надежды на них возлагают люди, у которых европейски выверенное романтическое отношение. Они представляют: если у него кончатся деньги на войну, он ее прекратит. Да фиг! Если у Чикатило сломается нож, он не перестанет резать, он пойдет украдет у соседа другой", – отметил Невзоров.

Публицист считает, что сценарий, когда у России закончатся деньги на войну, не является реалистичным.

"Если благодаря санкциям закончатся деньги на войну, они изо ртов сирот вытащат соски, продадут их, но получат свои деньги. Они отберут у инвалидов костыли, наделают из них приклады. Они отберут у инвалидов коляски, поставят на них ржавые пулеметы и отправят на Донбасс. У Путина не может быть ситуации, когда вдруг у него не будет денег на войну. У него не будет денег на все остальное", – сказал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он отметил, что санкции, "вероятно, задушат Россию", но на это потребуется слишком много времени.

"Каждый день гибнут украинцы. Каждый день оккупанты сносят очередной украинский город. Ждать некогда, пока санкции сработают. Единственное, что мы можем делать, – разворачивать представления россиян. Потому что Путин, как вампир сосет кровь, питается народной поддержкой. Он очень хорошо чувствует эту обратную связь, как ни странно", – подчеркнул собеседник.

Он убежден, что потери от санкций хоть и велики, но не критичны для руководства России.

"Эта война им на самом деле ничего не стоит. Я видел своими глазами, ходил своими ногами по бесконечным складам железного говна, окрашенного в зеленые цвета. Действительно, СССР ничем не занимался, кроме производства бомб и ракет. Этого много, оно дерьмовое, летит не туда, чаще всего взрывается прямо в руках, но им наплевать и на своих солдат тоже. Санкции – хорошая штука. Но, вероятно, они должны решить вопрос судьбы России глобально. А за войной они не поспевают", – сказал Невзоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube