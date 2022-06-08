ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Я не рассчитываю на санкции. У Путина не может быть ситуации, когда вдруг не будет денег на войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзоров: Санкции за войной не поспевают
Невзоров: Санкции за войной не поспевают
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У президента РФ Владимира Путина не может быть ситуации, когда у него не будет денег на войну, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Я не очень рассчитываю на санкции. Я понимаю, что европейские санкции – это мощнейшее оружие. Но понимаю, что никогда никакие санкции не успеют ни за какой войной. Санкции действуют тяжело и долго. Надежды на них возлагают люди, у которых европейски выверенное романтическое отношение. Они представляют: если у него кончатся деньги на войну, он ее прекратит. Да фиг! Если у Чикатило сломается нож, он не перестанет резать, он пойдет украдет у соседа другой", – отметил Невзоров.

Публицист считает, что сценарий, когда у России закончатся деньги на войну, не является реалистичным.

"Если благодаря санкциям закончатся деньги на войну, они изо ртов сирот вытащат соски, продадут их, но получат свои деньги. Они отберут у инвалидов костыли, наделают из них приклады. Они отберут у инвалидов коляски, поставят на них ржавые пулеметы и отправят на Донбасс. У Путина не может быть ситуации, когда вдруг у него не будет денег на войну. У него не будет денег на все остальное", – сказал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он отметил, что санкции, "вероятно, задушат Россию", но на это потребуется слишком много времени.

"Каждый день гибнут украинцы. Каждый день оккупанты сносят очередной украинский город. Ждать некогда, пока санкции сработают. Единственное, что мы можем делать, – разворачивать представления россиян. Потому что Путин, как вампир сосет кровь, питается народной поддержкой. Он очень хорошо чувствует эту обратную связь, как ни странно", – подчеркнул собеседник.

Он убежден, что потери от санкций хоть и велики, но не критичны для руководства России.

"Эта война им на самом деле ничего не стоит. Я видел своими глазами, ходил своими ногами по бесконечным складам железного говна, окрашенного в зеленые цвета. Действительно, СССР ничем не занимался, кроме производства бомб и ракет. Этого много, оно дерьмовое, летит не туда, чаще всего взрывается прямо в руках, но им наплевать и на своих солдат тоже. Санкции – хорошая штука. Но, вероятно, они должны решить вопрос судьбы России глобально. А за войной они не поспевают", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, СССР, санкции, война, Донбасс, Алеся Бацман, деньги, Европа, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм против Пугачевой
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм против Пугачевой
Брежнева показала фото 70-летней матери
Брежнева показала фото 70-летней матери
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Главное не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (181496)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (114412)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (89800)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (84523)
5
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (65327)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (63532)
7
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (46654)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (26661)
 
 
 
 