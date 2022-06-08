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Невзоров рассказал о "черном" ботоксе для Путина

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Невзоров: Большинство бизнес-партнеров России хорошо знают друг друга на ощупь
Невзоров: Большинство бизнес-партнеров России хорошо знают друг друга на ощупь
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров сообщил о подготовке к проведению в Санкт-Петербурге крупного экономического форума и о теневых поставках для хозяина Кремля – президента РФ Владимира Путина.

"Будет проходить так называемый Всемирный питерский экономический форум. Правило на этом форуме – нельзя на бейджиках писать название организации. Нельзя, вероятно, будет писать и фамилию", – сказал Невзоров.

Публицист отметил, что причиной такой анонимности является страх – участники форума боятся попасть под санкции. 

"Вероятно, форум надо проводить в масках и резиновых перчатках, чтобы нигде не оставлять отпечатки пальцев, чтобы человек не был идентифицирован. Форум вообще можно было бы проводить с полностью выключенным светом, потому что большинство бизнес-партнеров хорошо знают друг друга на ощупь", – отметил собеседник.

По мнению Невзорова, в нынешних условиях, когда против России введены экономические санкции и ограничены бизнес-контакты, устраивать подобные мероприятия бессмысленно.

"Как можно проводить экономический форум, когда нет экономики и партнеров? Ну, может быть, приедут каких-нибудь три темнокожих контрабандиста, которые возят в Кремль специальный "черный" ботокс, потому что другого цвета ботокса нет. Так что скоро, по крайней мере, у Путина, думаю, что-нибудь еще более основательно потемнеет", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля.

Невзоров осудил российскую агрессию против Украины и стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по статье о "фейках" про российскую армию.

МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, экономика, Санкт-Петербург, Кремль, бизнес, Алеся Бацман, интервью
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