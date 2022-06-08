Невзоров: В 2014 году пришлось наступить на горло своей жабе – безумно много денег предлагали за пропагандистскую работу

Невзоров: Такие строились дворцы из хрусталя и платины, так ублажали, так уговаривали... Надо было всего два слова "Крым" и "наш" поставить рядом Фото: nevzorovofficial / Instagram

"В 2014 году мне пришлось наступить на горло самому себе и моей жабе, потому что деньги, которые предлагались за пропагандистскую работу... Всем предлагали. Всех старых медийных волков вызвали, и это был еще тот разговорчик, такие строились дворцы из хрусталя и платины, так ублажали, так уговаривали... Надо было всего два слова "Крым" и "наш" поставить рядом и произнести", – рассказал Невзоров.

Он не смог ответить на уточняющий вопрос о сумме.

"Ну, я не помню, и к тому же тогда была немножко другая цифирь, потому что иначе стоил доллар. Но безумно много. У меня совершенно закружилась голова, и я совершенно неожиданно для себя сказал "нет"... Я, в принципе, будучи на тот момент прошедшим все и взрослым, понял, чем вся эта история закончится", – пояснил Невзоров.

Он подчеркнул, что его не устраивала роль пропагандиста и даже тогда, когда он "выступал на стороне абсолютно черного зла", то делал это по собственному сценарию, никто не мог диктовать ему какие-либо слова или мысли.

"И я понимал, что я все равно не сработаюсь. Я знаю методы администрации президента, знаю, как работает тот же [телеведущий Владимир] Соловьев, да и они все, знаю, что гигантский штат для них пишет методички, фразы, реплики и так далее", – сказал журналист.

Он также напомнил, что в 2014 году сразу называл аннексию Крыма мародерством. Он привел свою цитату из интервью "Фонтанке": "Лежала окровавленная, без сознания Украина, и из сумочки у нее торчал Крым".

С тех пор, подчеркнул Невзоров, он был последовательным в своей позиции.

"С первой минуты угадав, что происходит, угадав, что это оккупация Донбасса Россией, я говорил об этом на протяжении всех восьми лет с примерно одинаковой страстью и ненавистью по отношению к тем, кто это сделал. Потому что у меня был исключительный инсайд. Этим занимались те псы, наемники войны, с которыми я был достаточно близок, пройдя вместе семь войн. Инсайд того, что они творили, был исключительный. Кстати, их всех перебили, перестреляли", – добавил Невзоров.

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