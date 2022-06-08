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Невзоров: Высказывания про Литву было чудовищной ошибкой. Я не скрывал, что болел фашизмом

 
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Невзоров: Надежда только на то, что реальных, ярых фашистов не так много. Все остальные маскируются, мимикрируют из страха
Невзоров: Надежда только на то, что реальных, ярых фашистов не так много. Все остальные маскируются, мимикрируют из страха
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров рассказал, как болел фашизмом и вылечился от него.

"По поводу Чечни. Бессмысленность, кровища и дикость чеченской войны – ее легко увидеть в фильме Чистилище. Да, там легко увидеть нотки имперства, фашизма, маразма. Там есть все. не забывай, чтобы все это пройти, надо было это пережить и осознать. А потом, после чеченской войны я ушел из СМИ вообще на 10 лет и сказал, что больше никогда не буду заниматься этой мерзкой профессией, больше никогда не появлюсь ни в одном эфире. И 10 лет я занимался лошадьми. Потом я уже получил повестку на эту информационную войну в 2014 году. И пошел на нее. Уже тогда – за Украину", – отметил публицист.

Понимание своей ошибки по поводу Литвы пришло к нему несколько лет назад.

"По поводу Литвы. Надо понимать, что все мы росли под страшным спудом пропаганды. Кто я был такой? Мальчик, начитавшийся всего этого бреда русской культуры, который основан на незыблемости имперства, незыблемости границ, на торжестве русского сапога и штыка. Ведь именно этим пропитана вся русская культура. Вспомните того же Александра Пушкина: "От Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая". Ведь это же действительно работает как гипноз. Плюс весь кинематограф. Вырваться из этой фашистской пропаганды можно было только пройдя собственный, очень тяжелый путь. Но отрезвление по поводу Литвы пришло гораздо раньше. Я не скрывал. Лет пять или семь назад, я давал интервью и говорил, что это была чудовищная ошибка, но если бы не эта ошибка, я бы не знал так хорошо фашизм изнутри. Я бы не знал так его симптомы", – признал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бацман обратила внимание, раз он не скрывал, что "болел фашизмом", то наверняка знает, как вылечиться.

"Избавляться от этого очень тяжело. К счастью, у меня была легкая форма. Все что происходит сейчас в основном представляет собой тяжелую форму, которая уйдет, только вместе с физическим уходом тех поколений, которые это носят в себе и на себе. Надежда только на то, что реальных, ярых фашистов не так много. Все остальные маскируются, мимикрируют из страха. Мы знаем, что фашизм может овладеть абсолютно любым народом без исключения. Мы видели великих итальянцев, которые жестко играли в фашизм. Мы видели испанцев, немцев с их великой наукой начала ХХ века", – подчеркнул публицист.

Он отметил, что ни культура, ни наука, ни высокий уровень развития общества не могут застраховать от фашизма.

"Если есть правитель-садист, нищета и невежество, всегда можно выпустить фашизм из клетки, в которой он сидит под полом у любого народа. Задача правителя, руководителя страны навесить еще замки на эту клетку. А Путин его выпустил. И он обратно, я думаю, не зайдет. Мы понимаем, что не все так безнадежно. Казалось СССР некая немыслимая непобедимая могучая история с многомиллионной армией, КГБ, МВД, агентурными сетями, но в 1991 году толпа бородатых юнцов разогнала эту советскую империю меньше чем за сутки. Именно поэтому я веду эту информационную войну и считаю ее своей", – заявил Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Невзоров стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, СССР, фашизм, война, культура, Кремль, пропаганда, КГБ, Алеся Бацман, МВД РФ, фашисты, война России против Украины
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