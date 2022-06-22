"Россия провела мобилизацию", "Московиты пробивают дно за дном". Горбунов показал, как в РФ пропаганда использовала стадо овец. Видео

"Они заслуживают друг друга. Слова лишние!" – написал телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"Московиты не перестают пробивать дно за дном", – прокомментировал подписчик demjan321

"Россия провела мобилизацию", – отметила annaleshchenko95.

"Ни одно животное на Земле не заслуживает сравнения с этой ордой", – написала mariana_yastreb.

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