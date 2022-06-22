"Выехать не может. Машины расстреливают". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассказала о родственниках в оккупированном Херсоне

"Немного откровенности... Мой отец в данное время находится в оккупированном городе Херсоне, выехать он не может, поскольку машины расстреливают", – написала она.





Фото: misharomanova / Instagram

"Мой родной брат, который со своей семьей, где есть двое детей, тоже в Херсоне. Я не знаю, как им помочь. Мое сердце обливается кровью", – призналась исполнительница.

Фото: misharomanova / Instagram

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