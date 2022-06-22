"Выехать не может. Машины расстреливают". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассказала о родственниках в оккупированном Херсоне

"Немного откровенности... Мой отец в данное время находится в оккупированном городе Херсоне, выехать он не может, поскольку машины расстреливают", – написала она.
"Мой родной брат, который со своей семьей, где есть двое детей, тоже в Херсоне. Я не знаю, как им помочь. Мое сердце обливается кровью", – призналась исполнительница.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.