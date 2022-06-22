"Пошел ты, Путин!" Группа Blind Channel показала российскому президенту "фак". Видео

Музыканты выступили на сцене, освещенной цветами государственного флага Украины – синим и желтым. Также на сцене появлялось изображение Божьей Матери, освещенное теми же цветами.
"Мы поддерживаем Украину!" – заявили со сцены участники группы в финале выступления.
Они показали средний палец, адресовав жест "фак" российскому президенту Владимиру Путину.
"Видите это? Путин, это для тебя! Останови войну!" – сказал один из музыкантов Blind Channel.
Благотворительный телемарафон Embrace Ukraine – #StrivingTogether проходил 21 июня в Амстердаме (Нидерланды).
В рамках мероприятия проходил сбор средств на закупку рентген-аппаратов С-арки для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим в результате полномасштабной войны России против Украины.