"Пошел ты, Путин!" Группа Blind Channel показала российскому президенту "фак". Видео

Музыканты выступили на сцене, освещенной цветами государственного флага Украины – синим и желтым. Также на сцене появлялось изображение Божьей Матери, освещенное теми же цветами.

"Мы поддерживаем Украину!" – заявили со сцены участники группы в финале выступления.

Они показали средний палец, адресовав жест "фак" российскому президенту Владимиру Путину.

"Видите это? Путин, это для тебя! Останови войну!" – сказал один из музыкантов Blind Channel.