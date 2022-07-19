Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
Новости

Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме

Прокопенко: История "Азовстали" еще не закончилась. Пока не вернуться все, она не может закончиться
Прокопенко: История "Азовстали" еще не закончилась. Пока не вернуться все, она не может закончиться
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко призналась, что в настоящее время не работает. Об этом она написала 17 июля, отвечая на вопросы украинцев в Instagram Stories.

"Удается ли вам заниматься творчеством, учитывая теперешнюю жизнь?" – спросили у нее подписчики.

"Учитывая обстоятельства, я временно не работаю. Нахожусь на холде на последней работе. В голове "Азовсталь", каждый день встречи, коммуникации, брейнштормы относительно дальнейшей работы в поддержку семей бойцов "Азовстали", в поддержку бойцов, которые вернулись, медийную поддержку бойцов, которые еще в плену, – написала Катерина Прокопенко. – Понимаю, насколько важно держать фокус на этой тематике, поэтому иногда рисую в поддержку". 

Жена командира полка "Азов" отметила, что с течением времени люди начали забывать о героях "Азовстали", которые находятся в плену. 

"Но история "Азовстали" еще не закончилась. Пока не вернуться все, она не может закончиться", – подытожила Катерина Прокопенко.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет. 

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен. 

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Теги: Азовсталь, война России против Украины, творчество, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающуюся с тоном ее кожи
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающуюся с тоном ее кожи
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Это и есть боевой дух". Украинские вертолетчики зажигательно станцевали под хит "Ластівки". Видео
"Это и есть боевой дух". Украинские вертолетчики зажигательно станцевали под хит "Ластівки". Видео
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 