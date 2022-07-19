Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме

"Удается ли вам заниматься творчеством, учитывая теперешнюю жизнь?" – спросили у нее подписчики.
"Учитывая обстоятельства, я временно не работаю. Нахожусь на холде на последней работе. В голове "Азовсталь", каждый день встречи, коммуникации, брейнштормы относительно дальнейшей работы в поддержку семей бойцов "Азовстали", в поддержку бойцов, которые вернулись, медийную поддержку бойцов, которые еще в плену, – написала Катерина Прокопенко. – Понимаю, насколько важно держать фокус на этой тематике, поэтому иногда рисую в поддержку".
Жена командира полка "Азов" отметила, что с течением времени люди начали забывать о героях "Азовстали", которые находятся в плену.
"Но история "Азовстали" еще не закончилась. Пока не вернуться все, она не может закончиться", – подытожила Катерина Прокопенко.
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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.