Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме

Прокопенко: История "Азовстали" еще не закончилась. Пока не вернуться все, она не может закончиться Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

"Удается ли вам заниматься творчеством, учитывая теперешнюю жизнь?" – спросили у нее подписчики.

"Учитывая обстоятельства, я временно не работаю. Нахожусь на холде на последней работе. В голове "Азовсталь", каждый день встречи, коммуникации, брейнштормы относительно дальнейшей работы в поддержку семей бойцов "Азовстали", в поддержку бойцов, которые вернулись, медийную поддержку бойцов, которые еще в плену, – написала Катерина Прокопенко. – Понимаю, насколько важно держать фокус на этой тематике, поэтому иногда рисую в поддержку".

Жена командира полка "Азов" отметила, что с течением времени люди начали забывать о героях "Азовстали", которые находятся в плену.

"Но история "Азовстали" еще не закончилась. Пока не вернуться все, она не может закончиться", – подытожила Катерина Прокопенко.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

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