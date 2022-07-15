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15 июля, 2022
 
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку

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Катерина Павленко: Так удивительно, что я встретила человека, с которым так много похожего
Катерина Павленко: Так удивительно, что я встретила человека, с которым так много похожего
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко в эфире канала "1+1 рассказала, что их с мужем судьбы очень похожи.

"У нас есть общая боль – у меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец погиб, когда Денису было восемь лет. И так сложилось, что даже на кладбище они похоронены неподалеку", – призналась супруга Прокопенко. 

По словам иллюстратора, когда она узнала об этом, была шокирована.

"Говорю: "Так у меня и мама здесь рядом", – рассказала Катерина Прокопенко. – Все настолько у нас похоже, и так удивительно, что такое может быть в мире, что я  встретила такого человека, с которым так много похожего". 

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

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Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет. 

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен. 

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Теги: полк Азов, семья, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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