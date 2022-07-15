  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку

Катерина Павленко: Так удивительно, что я встретила человека, с которым так много похожего Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

"У нас есть общая боль – у меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец погиб, когда Денису было восемь лет. И так сложилось, что даже на кладбище они похоронены неподалеку", – призналась супруга Прокопенко.

По словам иллюстратора, когда она узнала об этом, была шокирована.

"Говорю: "Так у меня и мама здесь рядом", – рассказала Катерина Прокопенко. – Все настолько у нас похоже, и так удивительно, что такое может быть в мире, что я встретила такого человека, с которым так много похожего".

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

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