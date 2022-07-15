  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку

"У нас есть общая боль – у меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец погиб, когда Денису было восемь лет. И так сложилось, что даже на кладбище они похоронены неподалеку", – призналась супруга Прокопенко.
По словам иллюстратора, когда она узнала об этом, была шокирована.
"Говорю: "Так у меня и мама здесь рядом", – рассказала Катерина Прокопенко. – Все настолько у нас похоже, и так удивительно, что такое может быть в мире, что я встретила такого человека, с которым так много похожего".
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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.