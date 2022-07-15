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15 июля, 2022
 
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Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Узелков: Ублюдки попали ракетами в роддом, где родился я и мои дети
Узелков: Ублюдки попали ракетами в роддом, где родился я и мои дети
Фото: uzelkov_official / Instagram

Проживающий в Виннице украинский боксер Вячеслав Узелков 14 июля, после ракетного обстрела центра города российскими оккупантами, опубликовал адресованный россиянам пост, в котором заявил о своей ненависти к ним.

"Пишу русским языком, чтоб вы понимали каждое слово. Сегодня прилетело несколько ракет в мой родной город, где я родился, рос, стал чемпионом и живу. Где живет моя семья, где родились мои дети, – написал он. – Пропогандоны пишут, что попали в штаб нацистов. Умственно отсталые люди, одумайтесь. Вы попали в старый, мирный, спящий район нашего города, где живут, в основном, пенсионеры. Ублюдки попали ракетами в роддом, где родился я и мои дети, пешеходную аллею, где гуляют с маленькими детьми, в торговый центр и мирные дома". 

Обращаясь к российскими оккупантам, Узелков заявил, что будет ненавидеть их до конца своей жизни.

"Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить, унижать и бить рашистов. Я передам свою ненависть поколению после меня", – подытожил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.

Теги: Винница, война России против Украины, Вячеслав Узелков
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