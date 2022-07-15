Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов

Узелков: Ублюдки попали ракетами в роддом, где родился я и мои дети Фото: uzelkov_official / Instagram

"Пишу русским языком, чтоб вы понимали каждое слово. Сегодня прилетело несколько ракет в мой родной город, где я родился, рос, стал чемпионом и живу. Где живет моя семья, где родились мои дети, – написал он. – Пропогандоны пишут, что попали в штаб нацистов. Умственно отсталые люди, одумайтесь. Вы попали в старый, мирный, спящий район нашего города, где живут, в основном, пенсионеры. Ублюдки попали ракетами в роддом, где родился я и мои дети, пешеходную аллею, где гуляют с маленькими детьми, в торговый центр и мирные дома".

Обращаясь к российскими оккупантам, Узелков заявил, что будет ненавидеть их до конца своей жизни.

"Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить, унижать и бить рашистов. Я передам свою ненависть поколению после меня", – подытожил он.

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