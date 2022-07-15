Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов

"Пишу русским языком, чтоб вы понимали каждое слово. Сегодня прилетело несколько ракет в мой родной город, где я родился, рос, стал чемпионом и живу. Где живет моя семья, где родились мои дети, – написал он. – Пропогандоны пишут, что попали в штаб нацистов. Умственно отсталые люди, одумайтесь. Вы попали в старый, мирный, спящий район нашего города, где живут, в основном, пенсионеры. Ублюдки попали ракетами в роддом, где родился я и мои дети, пешеходную аллею, где гуляют с маленькими детьми, в торговый центр и мирные дома".
Обращаясь к российскими оккупантам, Узелков заявил, что будет ненавидеть их до конца своей жизни.
"Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить, унижать и бить рашистов. Я передам свою ненависть поколению после меня", – подытожил он.
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.