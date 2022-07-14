Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут

"Сегодня должен был состояться наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы должны были встретиться с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут времени, – написал музыкант. – Светлая память всем погибшим. Не забудем, никогда".



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших, только шесть из них удалось идентифицировать, сообщили в полиции. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек, пропавшими без вести считаются 39 человек.