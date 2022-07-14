"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы

"Сегодня в Виннице – очередной теракт рашистов. В самый центр Винницы прилетели "Калибры" и снова убили мирных женщин, детей, мужчин. Россия в очередной раз пытается запугать нас, но у нее ничего не получится. Это делает нас только сильнее, еще более упорными и приближает нашу победу. Я рядом с бойцами 93-й бригады "Холодный Яр", и мы вместе хотим сказать вам, что Украины победит. Слава Украине", – сказал Вакарчук.

Контекст:

Днем 14 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что четыре ракеты над областью сбила ПВО.

По последним данным, в результате удара погиб 21 человек, в том числе трое детей, 51 пострадавший госпитализирован, многие находятся в тяжелом состоянии.