В результате ракетных ударов по Виннице повреждены 55 домов и 40 автомобилей, связи нет с десятками людей – ГСЧС

"По состоянию на 15.55 погибших – 20 человек (в том числе три ребенка), 52 человека (в том числе три ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии. Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует", – сообщили в ГСЧС.
На месте работают 319 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, среди них кинологи, пиротехники, психологи.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сказал "Укринформу", что число погибших снова увеличилось – теперь известно о 21 жертве.
"В настоящее время из-за ракетного удара по городу 21 погибший, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения, госпитализирован 51 человек. Продолжаются [спасательные] операции", – сказал он.
Первый замглавы управления ГСЧС в Винницкой области Олег Андрущенко считает, что под завалами разрушенных зданий нет шансов найти кого-то уцелевшим.
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.