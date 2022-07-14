В результате ракетных ударов по Виннице повреждены 55 домов и 40 автомобилей, связи нет с десятками людей – ГСЧС

Число погибших в результате ударов по Виннице выросло до 21, продолжаются поиски тех, кто не выходит на связь Фото: ДСНС України / Telegram

"По состоянию на 15.55 погибших – 20 человек (в том числе три ребенка), 52 человека (в том числе три ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии. Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует", – сообщили в ГСЧС.

На месте работают 319 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, среди них кинологи, пиротехники, психологи.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сказал "Укринформу", что число погибших снова увеличилось – теперь известно о 21 жертве.

"В настоящее время из-за ракетного удара по городу 21 погибший, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения, госпитализирован 51 человек. Продолжаются [спасательные] операции", – сказал он.

Первый замглавы управления ГСЧС в Винницкой области Олег Андрущенко считает, что под завалами разрушенных зданий нет шансов найти кого-то уцелевшим.

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