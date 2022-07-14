Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2022
 
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Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь

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Roxolana: Пожалуйста, молитесь
Roxolana: Пожалуйста, молитесь
Фото: roxolanas / Instagram

Украинская певица Roxolana, принимавшая участие в нацотборе на "Евровидение 2022", сообщила 14 июля в Instagram, что вследствие ранения, полученного при ракетном ударе в центре Винницы, скончался музыкант из ее команды.

"В ходе ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей – в тяжелом состоянии, продолжает бороться за жизнь в операционной. Мы молимся о его жизни и жизнях всех, кто пострадал сегодня. Мы никогда не простим", – отметила певица.

Она добавила, что этот концерт и ближайшие запланированные отменены, а средства за приобретенные билеты будут возвращены.

Певица должна была выступить также в Хмельницком, Житомире и Тернополе.

"Пожалуйста, молитесь", – призвала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля.

По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. Уничтожено здание медицинского центра. В ГСЧС уточняли, что ракета попала на парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".

Фото с места удара опубликовала ГСЧС.

По состоянию на 14.00 известно о 20 погибшихТрое из них – дети.

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