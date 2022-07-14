Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь

"В ходе ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей – в тяжелом состоянии, продолжает бороться за жизнь в операционной. Мы молимся о его жизни и жизнях всех, кто пострадал сегодня. Мы никогда не простим", – отметила певица.

Она добавила, что этот концерт и ближайшие запланированные отменены, а средства за приобретенные билеты будут возвращены.

Певица должна была выступить также в Хмельницком, Житомире и Тернополе.

"Пожалуйста, молитесь", – призвала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роксолана Сирота * ROXOLANA * (@roxolanas)

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