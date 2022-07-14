Количество погибших от ракетного удара в Виннице выросло до 20, включая троих детей. 15 человек пропали без вести – полиция

В полицию сообщили о 15 людях, которые были в районе попадания ракет и не выходят на связь Фото: DSNS.GOV.UA / Twitter

"К сожалению, количество погибших возросло до 20. Трое из них – это дети", – говорится в сообщении.

На специализированную линию полиции поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, находившихся в районе попадания вражеских ракет. Они не выходят на связь.

На месте происшествия работают более 400 полицейских.

По информации главы Нацполиции Игоря Клименко, около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них в тяжелом состоянии.

Первый замглавы управления ГСЧС в Винницкой области Олег Андрущенко считает, что под завалами разрушенных зданий нет шансов найти кого-то уцелевшим. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".