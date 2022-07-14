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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество погибших от ракетного удара в Виннице выросло до 20, включая троих детей. 15 человек пропали без вести – полиция

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В полицию сообщили о 15 людях, которые были в районе попадания ракет и не выходят на связь
В полицию сообщили о 15 людях, которые были в районе попадания ракет и не выходят на связь
Фото: DSNS.GOV.UA / Twitter

По состоянию на 14.00 известно о 20 погибших в результате ракетного удара российских военных по Виннице. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"К сожалению, количество погибших возросло до 20. Трое из них – это дети", – говорится в сообщении.

На специализированную линию полиции поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, находившихся в районе попадания вражеских ракет. Они не выходят на связь.

На месте происшествия работают более 400 полицейских.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02Ygf6DQqXun88ah4QHk67ghLFsTKXNyBDqJSJDTGUXGSsb8FYTqWERxCZnX7rb8QTl

По информации главы Нацполиции Игоря Клименко, около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них в тяжелом состоянии.

Первый замглавы управления ГСЧС в Винницкой области Олег Андрущенко считает, что под завалами разрушенных зданий нет шансов найти кого-то уцелевшим. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.

Теги: Винница, полиция, дети, ракеты, Нацполиция, погибшие, пропавшие без вести
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