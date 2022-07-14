Количество погибших от ракетного удара в Виннице выросло до 20, включая троих детей. 15 человек пропали без вести – полиция

"К сожалению, количество погибших возросло до 20. Трое из них – это дети", – говорится в сообщении.
На специализированную линию полиции поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, находившихся в районе попадания вражеских ракет. Они не выходят на связь.
На месте происшествия работают более 400 полицейских.
По информации главы Нацполиции Игоря Клименко, около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них в тяжелом состоянии.
Первый замглавы управления ГСЧС в Винницкой области Олег Андрущенко считает, что под завалами разрушенных зданий нет шансов найти кого-то уцелевшим. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.