Число раненых после ракетного удара в Виннице возросло до 90, около полусотни из них в тяжелом состоянии – глава Нацполиции

Точной информации о погибших и раненых сейчас нет, но уже известно, что погибло более 10 человек, и среди них дети Фото: ДСНС України / Telegram

"Прилеты по Виннице. Информация по состоянию на 13.00. Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них в тяжелом состоянии", – написал Клименко.

По его словам, установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров.

Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (улица Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.

"Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону 050-222-03-26 или 59-42-00", – добавил глава Нацполиции.

ГСЧС также сообщило, что к 13.15 было известно о 12 погибших, среди которых – младенец. В то же время, по данным спасателей, госпитализировано 14 человек.

Офис генпрокурора сообщает, что известно уже о 17 погибших, среди которых двое детей.

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