Число раненых после ракетного удара в Виннице возросло до 90, около полусотни из них в тяжелом состоянии – глава Нацполиции

"Прилеты по Виннице. Информация по состоянию на 13.00. Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них в тяжелом состоянии", – написал Клименко.
По его словам, установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров.
Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (улица Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.
"Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону 050-222-03-26 или 59-42-00", – добавил глава Нацполиции.
ГСЧС также сообщило, что к 13.15 было известно о 12 погибших, среди которых – младенец. В то же время, по данным спасателей, госпитализировано 14 человек.
Офис генпрокурора сообщает, что известно уже о 17 погибших, среди которых двое детей.
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный".
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.