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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число раненых после ракетного удара в Виннице возросло до 90, около полусотни из них в тяжелом состоянии – глава Нацполиции

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Точной информации о погибших и раненых сейчас нет, но уже известно, что погибло более 10 человек, и среди них дети
Точной информации о погибших и раненых сейчас нет, но уже известно, что погибло более 10 человек, и среди них дети
Фото: ДСНС України / Telegram

После вражеских ракетных ударов по Виннице погибло 12 человек, известно о 90 пострадавших, из которых около полусотни – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. ГСЧС и Офис генпрокурора приводят другие данные.

"Прилеты по Виннице. Информация по состоянию на 13.00. Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них в тяжелом состоянии", – написал Клименко.

По его словам, установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров.

Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (улица Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.

"Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону 050-222-03-26 или 59-42-00", – добавил глава Нацполиции.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/videos/5197614500292916/

ГСЧС также сообщило, что к 13.15 было известно о 12 погибших, среди которых – младенец. В то же время, по данным спасателей, госпитализировано 14 человек. 

Офис генпрокурора сообщает, что известно уже о 17 погибших, среди которых двое детей. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции,  три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". 

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.

Теги: ГСЧС, Винница, раненые, ракеты, пострадавшие, Нацполиция, погибшие, Офис генпрокурора, Игорь Клименко
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