Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру. От удара российской ракеты погибли 48 человек, включая ребенка

От регионального управления ГСЧС к проведению работ привлекалось 323 человека личного состава и девять единиц техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"К этому моменту проведено 100% работ по расчистке завала, произведена расчистка и разбор более 525 тонн разрушенных элементов здания", – отметили в Госслужбе.
Спасатели уточнили, что обнаружили и изъяли из-под завалов тела 48 погибших, из них один ребенок (мальчик около девяти лет), спасены из-под завалов девять человек.
От регионального управления ГСЧС к проведению работ привлекалось 323 человека личного состава и девять единиц техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.