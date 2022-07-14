Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру. От удара российской ракеты погибли 48 человек, включая ребенка

Спасатели разобрали более 525 тонн разрушенного дома Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

"К этому моменту проведено 100% работ по расчистке завала, произведена расчистка и разбор более 525 тонн разрушенных элементов здания", – отметили в Госслужбе.

Спасатели уточнили, что обнаружили и изъяли из-под завалов тела 48 погибших, из них один ребенок (мальчик около девяти лет), спасены из-под завалов девять человек.