Часов Яр. Число погибших в результате обстрела РФ увеличилось до 48

Об этом пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщил в Telegram.
Утром было известно о 46 погибших, до обеда спасатели нашли тело еще одной жертвы, информировали в ГСЧС.
Вечером во время разбора завалов было обнаружено тело еще одного погибшего.
"Всего обнаружены тела 48 погибших, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются", – отметили в госслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.