Часов Яр. Число погибших в результате обстрела РФ увеличилось до 48

Об этом пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщил в Telegram.

Утром было известно о 46 погибших, до обеда спасатели нашли тело еще одной жертвы, информировали в ГСЧС.

Вечером во время разбора завалов было обнаружено тело еще одного погибшего.

"Всего обнаружены тела 48 погибших, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются", – отметили в госслужбе.

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