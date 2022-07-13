Число жертв обстрела дома в Часовом Яру возросло до 46 человек – ГСЧС

Ночью из-под завалов дома достали тело еще одного погибшего.
"По состоянию на 8.00 13 июля личный состав Главного управления [ГСЧС] обнаружил и извлек из-под завалов тела 4️6 погибших, из них один ребенок (мальчик около девяти лет)", – говорится в сообщении.
Девятерых человек спасли из-под завалов.
"Проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", – добавили в ГСЧС.
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Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.