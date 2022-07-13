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Число жертв обстрела дома в Часовом Яру возросло до 46 человек – ГСЧС

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Число жертв обстрела дома в Часовом Яру возросло до 46 человек – ГСЧС / ГОРДОН

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Число жертв обстрела российскими оккупантами жилого дома в Часовом Яру Донецкой области возросло до 46 человек. Об этом утром 13 июля сообщило областное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Ночью из-под завалов дома достали тело еще одного погибшего.

"По состоянию на 8.00 13 июля личный состав Главного управления [ГСЧС] обнаружил и извлек из-под завалов тела 4️6 погибших, из них один ребенок (мальчик около девяти лет)", – говорится в сообщении.

Девятерых человек спасли из-под завалов.

"Проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", – добавили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook
Скриншот: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Контекст:

Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.

В результате ракетного удара были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Часов Яр
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