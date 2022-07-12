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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество жертв обстрела оккупантами жилого дома в Часовом Яру выросло до 41 – ГСЧС Украины

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В результате ракетного удара оккупантов полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома в Часовом Яру
В результате ракетного удара оккупантов полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома в Часовом Яру
Фото: ДСНС України / Facebook

Спасатели при разборе завалов разрушенного в результате обстрела российскими оккупантами пятиэтажного жилого дома в Часовом Яру Донецкой области обнаружили еще четыре тела погибших.

Об этом 12 июля в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 16.40 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружены тела еще четырех погибших (всего обнаружены тела 41 погибшего, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/787371448934606/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.

В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Донецкая область, спасатели, жертвы, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, Часов Яр
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