Количество жертв обстрела оккупантами жилого дома в Часовом Яру выросло до 41 – ГСЧС Украины

Об этом 12 июля в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По состоянию на 16.40 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружены тела еще четырех погибших (всего обнаружены тела 41 погибшего, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
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Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.