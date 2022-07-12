Количество жертв обстрела оккупантами жилого дома в Часовом Яру выросло до 41 – ГСЧС Украины

В результате ракетного удара оккупантов полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома в Часовом Яру Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 12 июля в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 16.40 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружены тела еще четырех погибших (всего обнаружены тела 41 погибшего, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

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