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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетами по Часовому Яру, из-под завалов достали уже шестерых погибших – глава Донецкой ОВА

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Полностью разрушены два подъезда дома
Полностью разрушены два подъезда дома
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Вечером 9 июля российские оккупанты попали по многоэтажному дому в Часовом Яре Донецкой области ракетами из реактивной системы залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей. Об этом 10 июля сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами пятиэтажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". [...] Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать шестерых погибших и пятерых раненых", – написал он.

Глава ОВА рассказал, что в пятиэтажке "полностью уничтожены два подъезда".

"Спасатели пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе девятилетний ребенок. В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами", – отметил Кириленко.

Ранее сегодня Кириленко сообщил о трех погибших мирных жителях Донецкой области вследствие обстрелов оккупантами 9 июля – в Константиновке, Красногоровке и Переездном.

"Еще 23 человека получили ранения", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, мирных жители гибнут в регионе ежедневно.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.

Теги: Донецкая область, война, Константиновка, раненые, РСЗО, Красногоровка, спасатели, РСЗО "Ураган", обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты, Часов Яр
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