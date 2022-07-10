Оккупанты ударили ракетами по Часовому Яру, из-под завалов достали уже шестерых погибших – глава Донецкой ОВА

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами пятиэтажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". [...] Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать шестерых погибших и пятерых раненых", – написал он.

Глава ОВА рассказал, что в пятиэтажке "полностью уничтожены два подъезда".

"Спасатели пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе девятилетний ребенок. В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами", – отметил Кириленко.

Ранее сегодня Кириленко сообщил о трех погибших мирных жителях Донецкой области вследствие обстрелов оккупантами 9 июля – в Константиновке, Красногоровке и Переездном.

"Еще 23 человека получили ранения", – отметил он.

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