Оккупанты ударили ракетами по Часовому Яру, из-под завалов достали уже шестерых погибших – глава Донецкой ОВА

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами пятиэтажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". [...] Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать шестерых погибших и пятерых раненых", – написал он.
Глава ОВА рассказал, что в пятиэтажке "полностью уничтожены два подъезда".
"Спасатели пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе девятилетний ребенок. В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами", – отметил Кириленко.
Ранее сегодня Кириленко сообщил о трех погибших мирных жителях Донецкой области вследствие обстрелов оккупантами 9 июля – в Константиновке, Красногоровке и Переездном.
"Еще 23 человека получили ранения", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, мирных жители гибнут в регионе ежедневно.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.