В Дружковке зафиксировали четыре прилета, предварительно – оккупанты нанесли ракетный удар – глава Донецкой ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем, – написал руководитель ОВА. – В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели. В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии".

Кроме того, под обстрел оккупантов попал город Горняк.

"Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач", – отметил Кириленко.

В Светлодарской общине российские военные обстреляли населенные пункты Кодема, Семигорье, Новолуганское, а также Углегорскую ТЭС.

"Известно по меньшей мере об одном погибшем в Семигорье", – подчеркнул руководитель Донецкой ОВА.

Кириленко из-за обстрелов оккупантов по гражданским призвал жителей региона эвакуироваться.

Накануне, 8 июля российские военные убили пять мирных жителей Донецкой области, сообщал Кириленко.

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