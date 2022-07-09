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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Дружковке зафиксировали четыре прилета, предварительно – оккупанты нанесли ракетный удар – глава Донецкой ОВА

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Российские оккупанты утром 9 июля обстреляли территории Донецкой области, сообщил Кириленко
Российские оккупанты утром 9 июля обстреляли территории Донецкой области, сообщил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска утром 9 июля продолжили обстрелы территории Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем, – написал руководитель ОВА. – В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели. В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии".

Кроме того, под обстрел оккупантов попал город Горняк.

"Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач", – отметил Кириленко.

В Светлодарской общине российские военные обстреляли населенные пункты Кодема, Семигорье, Новолуганское, а также Углегорскую ТЭС.

"Известно по меньшей мере об одном погибшем в Семигорье", – подчеркнул руководитель Донецкой ОВА.

Кириленко из-за обстрелов оккупантов по гражданским призвал жителей региона эвакуироваться.

Накануне, 8 июля российские военные убили пять мирных жителей Донецкой области, сообщал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.

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