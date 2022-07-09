В Дружковке зафиксировали четыре прилета, предварительно – оккупанты нанесли ракетный удар – глава Донецкой ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем, – написал руководитель ОВА. – В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели. В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии".
Кроме того, под обстрел оккупантов попал город Горняк.
"Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач", – отметил Кириленко.
В Светлодарской общине российские военные обстреляли населенные пункты Кодема, Семигорье, Новолуганское, а также Углегорскую ТЭС.
"Известно по меньшей мере об одном погибшем в Семигорье", – подчеркнул руководитель Донецкой ОВА.
Кириленко из-за обстрелов оккупантов по гражданским призвал жителей региона эвакуироваться.
Накануне, 8 июля российские военные убили пять мирных жителей Донецкой области, сообщал Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.