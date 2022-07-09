Оккупанты за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

Об этом 9 июля сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"За 8 июля россияне убили пять мирных жителей Донбасса: четыре в Северске и один в Семигорье. Еще восемь человек получили ранения", – написал Кириленко.
В то же время, по его словам, на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Согласно данным Кириленко, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 588 гражданских, ранения получили 1525 мирных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.