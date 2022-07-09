Оккупанты за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 588 гражданских Фото: Павло Кириленко / Facebook (иллюстративное)

Об этом 9 июля сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"За 8 июля россияне убили пять мирных жителей Донбасса: четыре в Северске и один в Семигорье. Еще восемь человек получили ранения", – написал Кириленко.

В то же время, по его словам, на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Согласно данным Кириленко, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 588 гражданских, ранения получили 1525 мирных жителей.

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