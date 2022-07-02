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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области позиции ВСУ не изменились, несмотря на все попытки врага развить инициативу – глава ОВА

Кириленко подчеркнул, что в 2022 году ВСУ не позволили врагу захватить ни одного города Донецкой области
Кириленко подчеркнул, что в 2022 году ВСУ не позволили врагу захватить ни одного города Донецкой области
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

По состоянию на 2 июля Вооруженные силы Украины контролируют 45% территории Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"В настоящий момент территория области контролируется. 45% – это Вооруженные силы Украины. Позиции ВСУ не изменились, несмотря на все наступательные операции и ежедневные, ежесуточные попытки врага развить инициативу и получить успех", – сказал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что ведутся все необходимые работы для укрепления рубежей, а впоследствии – для деоккупации территорий, захваченных с 2014 года.

Кириленко отметил, что у оккупантов нет городов, о захвате которых в 2022 году они могли бы похвалиться.

"У врага основная цель – наступательные действия развивать по бахмутскому направлению и параллельно по направлению Святогорск, Лиман. Цель – ключевые города области Славянск и Краматорск", – объяснил глава обладминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что ВСУ контролируют 45% Донецкой области, Кириленко говорил и 22 июня.

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что при нынешних темпах наступления задачу взять Луганскую и Донецкую области и выйти на админграницу Россия может решать месяцами. "А за месяцы очень много чего произойдет – в плане ленд-лиза, боеспособности украинских Вооруженных сил и так далее. Так что это уравнение в основном решается в нашу пользу", – сказал он.

Теги: Россия, Донецкая область, Славянск, война, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Святогорск, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, Павел Кириленко, войска, деоккупация
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