В Донецкой области позиции ВСУ не изменились, несмотря на все попытки врага развить инициативу – глава ОВА

Кириленко подчеркнул, что в 2022 году ВСУ не позволили врагу захватить ни одного города Донецкой области Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

"В настоящий момент территория области контролируется. 45% – это Вооруженные силы Украины. Позиции ВСУ не изменились, несмотря на все наступательные операции и ежедневные, ежесуточные попытки врага развить инициативу и получить успех", – сказал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что ведутся все необходимые работы для укрепления рубежей, а впоследствии – для деоккупации территорий, захваченных с 2014 года.

Кириленко отметил, что у оккупантов нет городов, о захвате которых в 2022 году они могли бы похвалиться.

"У врага основная цель – наступательные действия развивать по бахмутскому направлению и параллельно по направлению Святогорск, Лиман. Цель – ключевые города области Славянск и Краматорск", – объяснил глава обладминистрации.

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О том, что ВСУ контролируют 45% Донецкой области, Кириленко говорил и 22 июня.