В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа – глава ОВА

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, об этом чиновник сообщил в Facebook 2 июля.
"С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22.00 до 4.00", – написал Кириленко.
Руководитель Донецкой ОВА призвал всех "ответственно относиться к ограничениям – это вопрос личной и общественной безопасности".
З 23 мая в Донецкой области действует комендантский час с 21.00 до 5.00, отмечал Кириленко в Facebook 21 мая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.