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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа – глава ОВА

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С 23 мая в Донецкой области действует комендантский час с 21.00 до 5.00
С 23 мая в Донецкой области действует комендантский час с 21.00 до 5.00
Фото: Павло Кириленко / Facebook (иллюстративное)

С 4 июля комендантский час в Донецкой области будет длиться с 22.00 до 4.00.

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, об этом чиновник сообщил в Facebook 2 июля.

"С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22.00 до 4.00", – написал Кириленко.

Руководитель Донецкой ОВА призвал всех "ответственно относиться к ограничениям – это вопрос личной и общественной безопасности".

З 23 мая в Донецкой области действует комендантский час с 21.00 до 5.00, отмечал Кириленко в Facebook 21 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, комендантский час, Донецкая ОГА, война России против Украины, безопасность, ограничения, Павел Кириленко
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