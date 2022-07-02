В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа – глава ОВА

С 23 мая в Донецкой области действует комендантский час с 21.00 до 5.00 Фото: Павло Кириленко / Facebook (иллюстративное)

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, об этом чиновник сообщил в Facebook 2 июля.

"С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22.00 до 4.00", – написал Кириленко.

Руководитель Донецкой ОВА призвал всех "ответственно относиться к ограничениям – это вопрос личной и общественной безопасности".

З 23 мая в Донецкой области действует комендантский час с 21.00 до 5.00, отмечал Кириленко в Facebook 21 мая.

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