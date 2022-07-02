Оккупанты пытались штурмовать Богородичное в Донецкой области, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

"На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибривно, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, оккупанты пытаются усовершенствовать систему логистического обеспечения на указанном направлении.

"На Краматорском направлении вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего вел наступление, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина", – сообщили в Генштабе.

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