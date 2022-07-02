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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались штурмовать Богородичное в Донецкой области, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

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Оккупанты вели наступление в районе Верхнекаменского, но отошли
Оккупанты вели наступление в районе Верхнекаменского, но отошли
Фото: EPA

Российские оккупанты пытались штурмовать Богородичное Донецкой области, а также вести наступление в направлении Верхнекаменского, но успеха не имели. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 2 июля.

"На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибривно, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, оккупанты пытаются усовершенствовать систему логистического обеспечения на указанном направлении.

"На Краматорском направлении вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего вел наступление, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.

Теги: Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, штурм, ВСУ, война России против Украины
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