"Как casus belli". Медведев заявил, что введенные против РФ санкции могут стать поводом для объявления войны

Об этом 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его цитирует пропагандистское российское агентство "РИА Новости" в Telegram.

"При определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli, – сказал Медведев. – В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону".

Casus belli – юридический термин времен римского права, формальный повод для объявления войны.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

По словам экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Альянс будет делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта между РФ и Литвой, которая с 2004 года является членом Североатлантического союза.

"И если бы теоретически это сражение произошло между НАТО и Россией, то, безусловно, НАТО бы победил. Потому что Альянс более мощный, чем РФ. Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин когда-нибудь решится атаковать Литву. Мы не боимся Путина", – резюмировал бывший генсек Альянса.