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"Как casus belli". Медведев заявил, что введенные против РФ санкции могут стать поводом для объявления войны

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В ответ на санкции у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону, утверждает Медведев
В ответ на санкции у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону, утверждает Медведев
Фото: EPA

Россия при определенных обстоятельствах может расценить введенные против нее санкции из-за нападения на Украину, как акт агрессии.

Об этом 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его цитирует пропагандистское российское агентство "РИА Новости" в Telegram.

"При определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli, – сказал Медведев. – В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону".

Casus belli – юридический термин времен римского права, формальный повод для объявления войны.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

По словам экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Альянс будет делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта между РФ и Литвой, которая с 2004 года является членом Североатлантического союза.

"И если бы теоретически это сражение произошло между НАТО и Россией, то, безусловно, НАТО бы победил. Потому что Альянс более мощный, чем РФ. Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин когда-нибудь решится атаковать Литву. Мы не боимся Путина", – резюмировал бывший генсек Альянса.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, санкции, война, самооборона, агрессия, Совет безопасности РФ, война России против Украины, конфликт, ограничения
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