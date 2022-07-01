Расмуссен о конфликте Литвы с РФ из-за транзита: Мы не боимся Путина. Если сражение бы и произошло между НАТО и Россией – НАТО, безусловно, бы победил

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком сказал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

По мнению Расмуссена, Россия, которая угрожает Литве из-за запрета транзита, "просто использует это как рычаг, пытаясь вступить в какой-то конфликт".

В то же время экс-генсек НАТО не стал комментировать информацию СМИ о якобы давлении Германии на Литву, чтобы она пошла на компромисс и возобновила транзит.

"НАТО не испугано, не испугалось [президента РФ Владимира] Путина. Но НАТО будет делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта. Мы не хотим, чтобы этот конфликт распространялся. И именно поэтому мы обеспечиваем Украину всем необходимым оружием, которое можем предоставить. Потому что вы ведете борьбу от всех нас. Но мы не боимся Путина", – сказал Расмуссен.

Он заверил, что, если Путин даже подумает атаковать Литву, то это будет означать атаку против всех стран-членов НАТО, а, соответственно, задействование ст. 5 Вашингтонского договора, которая предусматривает, что в случае нападения на одного из членов Альянса все страны-союзники становятся на его защиту.

"И, если бы теоретически это сражение произошло между НАТО и Россией, то, безусловно, НАТО бы победило. Потому что Альянс более мощный, чем РФ. Я не думаю, что Путин когда-нибудь решится атаковать Литву. Мы не боимся Путина", – резюмировал бывший генсек Альянса.

Литва – член НАТО с 2004 года, отмечается на сайте Альянса.