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Расмуссен о конфликте Литвы с РФ из-за транзита: Мы не боимся Путина. Если сражение бы и произошло между НАТО и Россией – НАТО, безусловно, бы победил

НАТО не испугалось президента РФ Путина, отметил Расмуссен
НАТО не испугалось президента РФ Путина, отметил Расмуссен
Фото: president.gov.ua

Литва, запретив транзит через свою территорию определенных групп товаров с основной части РФ в Калининградскую область, просто реализует санкции, наложенные Европейским союзом на Россию из-за ее вторжения в Украину.

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком сказал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

По мнению Расмуссена, Россия, которая угрожает Литве из-за запрета транзита, "просто использует это как рычаг, пытаясь вступить в какой-то конфликт".

В то же время экс-генсек НАТО не стал комментировать информацию СМИ о якобы давлении Германии на Литву, чтобы она пошла на компромисс и возобновила транзит.

"НАТО не испугано, не испугалось [президента РФ Владимира] Путина. Но НАТО будет делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта. Мы не хотим, чтобы этот конфликт распространялся. И именно поэтому мы обеспечиваем Украину всем необходимым оружием, которое можем предоставить. Потому что вы ведете борьбу от всех нас. Но мы не боимся Путина", – сказал Расмуссен.

Он заверил, что, если Путин даже подумает атаковать Литву, то это будет означать атаку против всех стран-членов НАТО, а, соответственно, задействование ст. 5 Вашингтонского договора, которая предусматривает, что в случае нападения на одного из членов Альянса все страны-союзники становятся на его защиту.

"И, если бы теоретически это сражение произошло между НАТО и Россией, то, безусловно, НАТО бы победило. Потому что Альянс более мощный, чем РФ. Я не думаю, что Путин когда-нибудь решится атаковать Литву. Мы не боимся Путина", – резюмировал бывший генсек Альянса.

Литва – член НАТО с 2004 года, отмечается на сайте Альянса.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 26 июня, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию. "Ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – отметил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Литва, санкции, Андерс Фог Расмуссен, граница, угрозы, запрет, транзит, Калининград, вторжение, конфликт, ограничения, брифинг, давление, ЕС
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