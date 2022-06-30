ЕС пытается тайно отменить санкции, блокирующие экспорт через Калининградскую область – СМИ

Транзитные перевозки из РФ в Калининград через ЕС ограничены с 17 июня Фото: ЕРА

После введения санкций 17 июня Калининград был отрезан от перевозок по железной дороге и автотранспортом через Литву. Эта страна Балтии занимает жесткую позицию, сообщает агентство.

"Любые принятые решения не должны подрывать доверие и эффективность санкционной политики ЕС", – цитирует оно источник во власти страны.

При этом Литва не ограничивала поставки в российский регион товаров первой необходимости. Сейчас санкции касаются, в частности, металла и другого сырья, а с 10 июля добавятся нефть, уголь, цемент и спирт, а они составляют, по данным источников, почти половину всех поставок.

В свою очередь Германия, по данным Reuters, наоборот, опасается эскалации в условиях значительной зависимости от газа из РФ. Кроме того, в Литве расположены части немецкой армии и, в случае попытки России силой разорвать блокаду, она и союзники по НАТО будут вынуждены отвечать.

"Мы должны смотреть правде в глаза, у Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", – сказал источник.

Как сообщается, компромиссное решение может быть объявлено уже в ближайшие недели. Собеседник агентства в Берлине признал, что оно может "показаться несправедливым".