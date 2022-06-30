ЕС пытается тайно отменить санкции, блокирующие экспорт через Калининградскую область – СМИ

После введения санкций 17 июня Калининград был отрезан от перевозок по железной дороге и автотранспортом через Литву. Эта страна Балтии занимает жесткую позицию, сообщает агентство.
"Любые принятые решения не должны подрывать доверие и эффективность санкционной политики ЕС", – цитирует оно источник во власти страны.
При этом Литва не ограничивала поставки в российский регион товаров первой необходимости. Сейчас санкции касаются, в частности, металла и другого сырья, а с 10 июля добавятся нефть, уголь, цемент и спирт, а они составляют, по данным источников, почти половину всех поставок.
В свою очередь Германия, по данным Reuters, наоборот, опасается эскалации в условиях значительной зависимости от газа из РФ. Кроме того, в Литве расположены части немецкой армии и, в случае попытки России силой разорвать блокаду, она и союзники по НАТО будут вынуждены отвечать.
"Мы должны смотреть правде в глаза, у Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", – сказал источник.
Как сообщается, компромиссное решение может быть объявлено уже в ближайшие недели. Собеседник агентства в Берлине признал, что оно может "показаться несправедливым".
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.
22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.