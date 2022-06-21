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Литва ответила на угрозы России из-за "блокады" Калининграда: Не будем терять способность отделять дезинформацию от реальных возможностей

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Арвидас Анушаускас считает заявления РФ о "блокаде" литовских портов безосновательными
Арвидас Анушаускас считает заявления РФ о "блокаде" литовских портов безосновательными
Фото: EPA

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 20 июня в Twitter.

"Принятые Европейским союзом ограничительные меры в отношении транзита некоторых товаров с основной территории РФ в Калининград Россия назвала "блокадой". В действительности транзит пассажиров и товаров (продукты питания, лекарства и так далее), не подпадающих под санкции ЕС, продолжается в Калининград через Литву", – подчеркнул министр.

По словам Анушаускаса, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

"Россия может продолжать запугивать ЕС "военными угрозами". Однако не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей", – подчеркнул Анушаускас.

Контекст:

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.

Теги: Россия, Литва, угрозы, Калининград, блокада, Европа, война России против Украины, учения, ограничения
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