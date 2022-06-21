Литва ответила на угрозы России из-за "блокады" Калининграда: Не будем терять способность отделять дезинформацию от реальных возможностей

"Принятые Европейским союзом ограничительные меры в отношении транзита некоторых товаров с основной территории РФ в Калининград Россия назвала "блокадой". В действительности транзит пассажиров и товаров (продукты питания, лекарства и так далее), не подпадающих под санкции ЕС, продолжается в Калининград через Литву", – подчеркнул министр.
European Union's taken restrictive measures on certain goods transit from Russias main land to Kaliningrad (steel and similar metal products) was called as “blockade” by Russia. These goods can no longer be transported through Latvia, Estonia, Finland or Poland as well...— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 20, 2022
По словам Анушаускаса, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.
However, in reality, the transit of passengers and goods (food, medicine, etc.) that are not subjected to EU sanctions continue to be transported to and from the Kaliningrad through Lithuania.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 20, 2022
"Россия может продолжать запугивать ЕС "военными угрозами". Однако не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей", – подчеркнул Анушаускас.
Of course, European countries may continue to be intimidated by Russia of “military means”.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 20, 2022
However - let’s not lose the ability to separate disinformation and propaganda from real possibilities.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.