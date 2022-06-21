Литва ответила на угрозы России из-за "блокады" Калининграда: Не будем терять способность отделять дезинформацию от реальных возможностей

"Принятые Европейским союзом ограничительные меры в отношении транзита некоторых товаров с основной территории РФ в Калининград Россия назвала "блокадой". В действительности транзит пассажиров и товаров (продукты питания, лекарства и так далее), не подпадающих под санкции ЕС, продолжается в Калининград через Литву", – подчеркнул министр.

European Union's taken restrictive measures on certain goods transit from Russias main land to Kaliningrad (steel and similar metal products) was called as “blockade” by Russia. These goods can no longer be transported through Latvia, Estonia, Finland or Poland as well... — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 20, 2022

По словам Анушаускаса, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

However, in reality, the transit of passengers and goods (food, medicine, etc.) that are not subjected to EU sanctions continue to be transported to and from the Kaliningrad through Lithuania. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 20, 2022

"Россия может продолжать запугивать ЕС "военными угрозами". Однако не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей", – подчеркнул Анушаускас.