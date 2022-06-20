Литва остановила транзит российских подсанкционных грузов в Калининград. В Кремле возмущены: "Это нарушение всего и вся"

Из письма следует, что компания получила разъяснения Европейской комиссии, согласно которым регламент Еврокомиссии предполагает запрет на передачу через Литву товаров и технологий из России в Калининградскую область и в обратном направлении в рамках наложенных на Россию санкций ЕС.

Алиханов отметил, что под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в регион, в том числе стройматериалы, и назвал решение Литвы "удушением региона".

Позже, по сообщению Reuters, власти Литвы подтвердили прекращение транзита подсанкционных грузов в Калининград. В России считают это решение незаконным.

"Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", – заявил 19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам, его слова цитирует в Telegram издание "Медуза".

Представитель Кремля считает, что "ситуация более чем серьезная" и требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения.

"Это элемент блокады, конечно же", – подчеркнул Песков.

20 июня временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД России. Как сообщает 20 июня в Telegram государственное российское информагентство "РИА Новости", ей заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Ряд заявлений сделали и другие высокопоставленные политики страны-оккупанта. Так, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил 20 июня в Telegram, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом, что может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 20 июня в Telegram заявил, что Вильнюс этим запретом "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны – члена ЕС. Он также пригрозил, что если ЕС "незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами".