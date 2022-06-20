Литва остановила транзит российских подсанкционных грузов в Калининград. В Кремле возмущены: "Это нарушение всего и вся"

Из письма следует, что компания получила разъяснения Европейской комиссии, согласно которым регламент Еврокомиссии предполагает запрет на передачу через Литву товаров и технологий из России в Калининградскую область и в обратном направлении в рамках наложенных на Россию санкций ЕС.
Алиханов отметил, что под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в регион, в том числе стройматериалы, и назвал решение Литвы "удушением региона".
Позже, по сообщению Reuters, власти Литвы подтвердили прекращение транзита подсанкционных грузов в Калининград. В России считают это решение незаконным.
"Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", – заявил 19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам, его слова цитирует в Telegram издание "Медуза".
Представитель Кремля считает, что "ситуация более чем серьезная" и требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения.
"Это элемент блокады, конечно же", – подчеркнул Песков.
20 июня временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД России. Как сообщает 20 июня в Telegram государственное российское информагентство "РИА Новости", ей заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".
Ряд заявлений сделали и другие высокопоставленные политики страны-оккупанта. Так, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил 20 июня в Telegram, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом, что может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 20 июня в Telegram заявил, что Вильнюс этим запретом "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны – члена ЕС. Он также пригрозил, что если ЕС "незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами".
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России, который должен стать еще более мощным.