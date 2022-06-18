В РФ после "Москвичей" хотят возродить еще и "Волги" и "Победы"

"Есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа". Или и то, и то", – сказал он.

На вопрос, где будут выпускать такие автомобили, Мантуров заявил, что проект может быть реализован "на разных площадках". Он не уточнил возможные сроки начала производства.