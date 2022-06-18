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В РФ после "Москвичей" хотят возродить еще и "Волги" и "Победы"

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Возможно, в РФ появятся новые "Волги"
Возможно, в РФ появятся новые "Волги"
Фото: depositphotos.com

В России обсуждают планы возрождения автомобильных брендов СССР "Волга" и "Победа". Об этом российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал в комментарии РБК.

"Есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа". Или и то, и то", – сказал он.

На вопрос, где будут выпускать такие автомобили, Мантуров заявил, что проект может быть реализован "на разных площадках". Он не уточнил возможные сроки начала производства.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций в РФ, по данным аналитического агентства "Автостат", выпуск легковых автомобилей в стране продолжается лишь на двух заводах (УАЗ и Haval).

В мае Россия заявила о национализации активов Renault в стране. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом "Москвич" на базе бывшего московского завода Renault. Вскоре после этого бывший завод Renault был официально переименован в "Москвич".

Теги: Россия, автомобили, санкции, Денис Мантуров
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