В РФ после "Москвичей" хотят возродить еще и "Волги" и "Победы"

"Есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа". Или и то, и то", – сказал он.
На вопрос, где будут выпускать такие автомобили, Мантуров заявил, что проект может быть реализован "на разных площадках". Он не уточнил возможные сроки начала производства.
После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций в РФ, по данным аналитического агентства "Автостат", выпуск легковых автомобилей в стране продолжается лишь на двух заводах (УАЗ и Haval).
В мае Россия заявила о национализации активов Renault в стране. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом "Москвич" на базе бывшего московского завода Renault. Вскоре после этого бывший завод Renault был официально переименован в "Москвич".