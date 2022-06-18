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Геннадий Гудков: Если недобитого Путина оставить в берлоге, он будет делать одно – производить оружие. И новая война точно будет ядерной

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Гудков: Следующий этап он будет готов воевать со всем миром с применением ядерного оружия
Гудков: Следующий этап – он будет готов воевать со всем миром с применением ядерного оружия 
Фото: EPA

Если президент РФ Владимир Путин не потерпит сокрушительное поражение в войне с Украиной, в будущем он может развязать еще более кровопролитную войну. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"В эти минуты он думает только об одном: как заставить мир согласиться с его планом. Что сделать такого, чтобы мир, содрогнувшись, испугавшись, пошел ему навстречу. Сейчас на самом деле для дальнейшего продолжения его жизни необходим такой выход. Но он хочет получить этот выход ценой унижения Украины, ценой прощения ему всех зверств, смертей, крови, разрушений и так далее. Он хочет, чтобы украинцы ему простили гигантский экономический ущерб", – считает Гудков.

Он объяснил: глобально задача Путина проста – остаться у власти и получать хоть какое-то признание Запада, которое позволит ему дальше управлять Россией. При этом Гудков предостерег: уступки России могут только ухудшить ситуацию. 

"Я хочу через вашу передачу обратиться к дипломатам, политикам, которые нас услышат: "Если раненого Путина сейчас оставить в его берлоге (я хочу объяснить: раненого зверя, без морали, нравственности, человечности, одержимого только одним чувством – страхом и желанием отомстить),  если сейчас его оставить в этом состоянии, он начнет только одну работу в стране: производство оружия. Любой ценой и в невероятном количестве. Того, которое разрушает и убивает. И будущая война не за горами. И она будет точно ядерной", – предупредил оппозиционер. 

Гудков подчеркнул: постепенно Путин преодолевает психологические барьеры, которые у него были, и Запад должен это понимать.

"В 2014 году он не был готов к войне в Украине. Морально, психологически не был подготовлен. В 2022 году он уже готов воевать с Украиной, творить зверства фашистскими методами без применения ядерного оружия. Следующий этап – он будет готов воевать со всем миром с применением ядерного оружия. Мы должны понимать опасность Путина, если весь мир оставляет его сейчас в своей берлоге недобитого, победителем в какой-то степени (когда он может чувствовать себя победителем), – это смертельная опасность мировой цивилизации. Гораздо более смертельная, чем сейчас", – считает политик.

Он сказал, что Путин готов защищать свое правое на монопольную власть любой ценой.

"Подчеркиваю: любой ценой. Даже если для этого надо будет уничтожить миллиард [человек] или больше. Это не будет для Путина слишком большой ценой", – убежден Гудков. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы. "Победа будет очень сложной... Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – сказал президент.

Он объяснил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля, "это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю". После этого, по мнению президента, должны начаться переговоры с Россией о деоккупации остальной части территории Украины. 

В конце марта президент США Джо Байден назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю. Он сказал, что "этот человек не может оставаться у власти". Позже Байден объяснил свои слова, отметив, что не призывал к смене режима в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ядерное оружие, Геннадий Гудков, российская агрессия, война России против Украины
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