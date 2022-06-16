Геннадий Гудков: Когда в 2014 году в Украине произошла революция, Путин был в ярости, он был просто в невменяемом истерическом состоянии

"Долгое время он считал, что нужно воссоздать Российскую империю на базе четырех республик. Это Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. И дальше он считал, что примкнут Молдова, Армения и Грузия, – сказал Гудков. – Построить союз без союза России и Украины Путин считал невозможным. Был бы странный союз, например, России и Казахстана без Украины. Потому что, понятно, – общая история, общие корни, общая религия. Много столетий было много общего. Путин считал, что Украина – это ключевое звено будущей Российской империи".
Многие годы своего правления Путин делал все, чтобы реализовать эту цель, продолжил политик. По его данным, президент РФ сильно переживал из-за Оранжевой революции в Украине, далее он сделал все, чтобы Виктор Янукович, который считался пророссийским политиком, таки пришел к власти в Украине. Когда в 2014 году Янукович бежал из страны вследствие Революции достоинства, в Кремле считали его предателем, сообщил Гудков. План Путина по воссозданию империи начал рушиться, именно поэтому его действия в тот период были такими эмоциональными, предположил бывший российский парламентарий.
"Когда в 2014 году произошла революция, Путин был в ярости. Он был просто в невменяемом истерическом состоянии. Он рвал и метал... Он действовал по наитию, по эмоциям, никто его не мог остановить. Это была личная большая эмоция, самая большая эмоция, которая его охватила за эти годы. По крайней мере так мне рассказывали, – продолжил политик. – С того момента он затаил злобу. Он решил отомстить Украине, проучить, наказать и в конечном итоге сделать так, чтобы там все поменялось, чтобы режим поменялся, и привести Украину в империю".
В тот момент, по информации Гудкова, Путин начал разрабатывать "чудовищные планы" по Украине, среди них – расчленение Украины и аннексия всех ее восточных областей. Оккупация Крыма была первым звеном этого плана, после этого Путин начал готовиться к войне, на это указывает много признаков, сказал оппозиционер.
"Он затаил злобу и все эти годы готовил вторжение... Оружие, подготовка армии, [военная] доктрина, которую [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев переписал, подавление оппозиции в стране, ликвидация СМИ... Все готовилось для этой цели. И война была неизбежной. Она была запланирована как возможность, как опция задолго до его начала", – убежден политик.
По его мнению, к более активным действиям Путина побуждала и слабая реакция Запада на нападение России на Грузию в 2008 году.
"Он в 2008 году не решился ввести танки в Тбилиси. Просто тогда он еще был другим. Он не всегда был таким [как сейчас]. У него, наверное, были предпосылки... Но когда он увидел, что он самый сильный, самый властный и полномочный монарх в мире (никто никогда обладал такими полномочиями, как Путин), он начал, естественно, постепенно эти психологические барьеры своего поведения снимать. "Я могу все". И дальше становилось все хуже", – считает бывший депутат Госдумы РФ.
По его мнению, Путин решился на войну с Украиной, когда понял, что она "окончательно от него уходит".
"Украина окончательно уходит в Европу, начинает интегрироваться в европейское пространство, Европа начинает думать о принятии Украины в ЕС, НАТО начинает думать о дорожной карте для Украины, Грузии и ряда других бывших республик Советского Союза. Путин счел это не только предательством Януковича, он считал, что его кинули мировые лидеры, они его обманули. Откуда у него такая ненависть? Его "все кинули, все обманули, все предали". И эта эмоция стала доминирующей", – резюмировал Гудков.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. При этом он заявил, что в его планы "не входит оккупация украинских территорий".
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Блицкриг провалился. Однако Россия не отказывается от намерений сменить власть в Украине, сообщили в Генштабе ВСУ 11 мая.
С 24 февраля РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля их освободили от оккупантов. 2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупировано около 20% территории страны.
Путин неоднократно публично жалел о распаде СССР и называл это событие "огромной трагедией".