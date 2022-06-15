Геннадий Гудков: Мне говорили, что в России готовилось физическое устранение Януковича

По его информации, сразу после революции Янукович был объявлен "чуть ли не врагом" президента РФ Владимира Путина.
"Мне говорили, что готовилось его физическое устранение. Был момент, если помните, его не пинал только ленивый на российском телевидении, в российских СМИ. Какие-то клерки мелкие говорили: "Да мы тебе пасть порвем..." Вообще оскорбляли его последними словами... По Кремлю люди Путина бегали и кричали: "Витя нас кинул", "Витя нас подвел", "Витя нас предал". А потом, если помните, все прекратилось моментально, в один день. Потому что Янукович был прощен. Путин решил, что Янукович им пока еще нужен. Если как-то сложится [с Украиной], кого ставить? Никого легитимного, как они считали и считают до сих пор, нет", – сказал Гудков.
По данным политика, Путин в целом был сильно напуган революциями в Украине и сделал все, чтобы Янукович пришел к власти.
"Путин считал, что Украина – это ключевое звено будущей российской империи. И он очень сильно переживал по поводу Оранжевой революции [2004 года], по поводу [прихода к власти в Украине демократа] Виктора Ющенко. Это для него был очень большой, гигантский стресс. Тогда началась серьезная работа в Кремле по недопущению Оранжевой революции в России. Это была ключевая задача. Там [тогдашний заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав] Сурков из штанов выпрыгивал, чтобы только не допустить в России повторения украинского сценария Оранжевой революции. Это для них была даже не красная тряпка, а что-то еще хуже... Гиперраздражитель. И вот Путин сделал все для того, чтобы Янукович пришел к власти", – подчеркнул Гудков.
Когда в 2004 году Янукович не стал президентом, Россия не оставила попыток и "не мытьем, так катаньем" все-таки добилась его избрания в 2010 году, продолжил политик. По его информации, в это были вложены "гигантские средства и чудовищные усилия". При этом, подчеркнул Гудков, Россия продолжила "вкачивать гигантские суммы" в режим Януковича и после его избрания. Речь шла и о скидке на энергоресурсы, и о прямом финансировании.
"Что там только не финансировалось! Я точную цифру сказать не могу, но мне называли, что это десятки миллиардов долларов. Они вкачивались в различные программы, связанные с Януковичем и укреплением его режима", – рассказал бывший депутат Госдумы.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях.
СМИ, в частности "Украинская правда", писали, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году Россия планировала отстранить от власти президента Владимира Зеленского и поставить на его место Януковича. В Офисе президента Украины эту информацию назвали "феерической историей".