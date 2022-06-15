Геннадий Гудков: Мне говорили, что в России готовилось физическое устранение Януковича

Янукович в 2014 году бежал из Украины и сейчас проживает в России Фото: EPA

По его информации, сразу после революции Янукович был объявлен "чуть ли не врагом" президента РФ Владимира Путина.

"Мне говорили, что готовилось его физическое устранение. Был момент, если помните, его не пинал только ленивый на российском телевидении, в российских СМИ. Какие-то клерки мелкие говорили: "Да мы тебе пасть порвем..." Вообще оскорбляли его последними словами... По Кремлю люди Путина бегали и кричали: "Витя нас кинул", "Витя нас подвел", "Витя нас предал". А потом, если помните, все прекратилось моментально, в один день. Потому что Янукович был прощен. Путин решил, что Янукович им пока еще нужен. Если как-то сложится [с Украиной], кого ставить? Никого легитимного, как они считали и считают до сих пор, нет", – сказал Гудков.

По данным политика, Путин в целом был сильно напуган революциями в Украине и сделал все, чтобы Янукович пришел к власти.

"Путин считал, что Украина – это ключевое звено будущей российской империи. И он очень сильно переживал по поводу Оранжевой революции [2004 года], по поводу [прихода к власти в Украине демократа] Виктора Ющенко. Это для него был очень большой, гигантский стресс. Тогда началась серьезная работа в Кремле по недопущению Оранжевой революции в России. Это была ключевая задача. Там [тогдашний заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав] Сурков из штанов выпрыгивал, чтобы только не допустить в России повторения украинского сценария Оранжевой революции. Это для них была даже не красная тряпка, а что-то еще хуже... Гиперраздражитель. И вот Путин сделал все для того, чтобы Янукович пришел к власти", – подчеркнул Гудков.

Когда в 2004 году Янукович не стал президентом, Россия не оставила попыток и "не мытьем, так катаньем" все-таки добилась его избрания в 2010 году, продолжил политик. По его информации, в это были вложены "гигантские средства и чудовищные усилия". При этом, подчеркнул Гудков, Россия продолжила "вкачивать гигантские суммы" в режим Януковича и после его избрания. Речь шла и о скидке на энергоресурсы, и о прямом финансировании.

"Что там только не финансировалось! Я точную цифру сказать не могу, но мне называли, что это десятки миллиардов долларов. Они вкачивались в различные программы, связанные с Януковичем и укреплением его режима", – рассказал бывший депутат Госдумы.

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