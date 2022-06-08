В Думу внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Автор законопроекта хочет урегулировать отношения с Литвой "с учетом международного права, а не по понятиям" и повысить имидж России Фото: depositphotos.com

Законопроектом предлагается отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики от 6 сентября 1991 года.

Скриншот: sozd.duma.gov.ru

Федоров считает, что постановление "является незаконным", поскольку его принял "неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР".

Подчеркивается, что ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства, а созданный в 1991 году временный орган Государственный Совет СССР не был предусмотрен Конституцией СССР.

Также Федоров считает, что закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" был нарушен, так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

Федоров также напоминает, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции РФ Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Из этого он делает вывод, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года якобы подлежит отмене.

В комментарии "Газете.Ru" Федоров заявил, что Литва "ведет агрессивную политику" в отношении России, а также поставляет оружие Украине, поэтому необходимо "запускать правовые основания для переговорного процесса с Литвой, чтобы урегулировать с ними отношения с учетом международного права, а не по понятиям, как сейчас это делается".

Депутат также считает, что можно поставить под сомнение членство Литвы в НАТО.

Он подчеркнул, что "наведение законного порядка – это прозрачные отношения со всем миром, то есть международное право". По его мнению, "это всегда хорошо повышает общий имидж страны".