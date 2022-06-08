ГОРДОН
 
 
МИР

В Думу внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Автор законопроекта хочет урегулировать отношения с Литвой "с учетом международного права, а не по понятиям" и повысить имидж России
Автор законопроекта хочет урегулировать отношения с Литвой "с учетом международного права, а не по понятиям" и повысить имидж России
Фото: depositphotos.com

Депутат Госдумы РФ от "Единой России", основатель "Национально-освободительного движения" Евгений Федоров зарегистрировал законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о независимости Литвы. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики от 6 сентября 1991 года.

Скриншот: sozd.duma.gov.ru
Скриншот: sozd.duma.gov.ru

Федоров считает, что постановление "является незаконным", поскольку его принял "неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР".

Подчеркивается, что ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства, а созданный в 1991 году временный орган Государственный Совет СССР не был предусмотрен Конституцией СССР.

Также Федоров считает, что закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" был нарушен, так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

Федоров также напоминает, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции РФ Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Из этого он делает вывод, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года якобы подлежит отмене.

В комментарии "Газете.Ru" Федоров заявил, что Литва "ведет агрессивную политику" в отношении России, а также поставляет оружие Украине, поэтому необходимо "запускать правовые основания для переговорного процесса с Литвой, чтобы урегулировать с ними отношения с учетом международного права, а не по понятиям, как сейчас это делается".

Депутат также считает, что можно поставить под сомнение членство Литвы в НАТО.

Он подчеркнул, что "наведение законного порядка – это прозрачные отношения со всем миром, то есть международное право". По его мнению, "это всегда хорошо повышает общий имидж страны". 

Контекст:

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. 

Литва, Латвия и Эстония вышли из состава Союза еще до его полного распада. Государственный совет СССР признал их независимость в сентябре 1991 года. 

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века", но признавал "бессмысленность и нецелесообразность" его восстановления.

Теги: Россия, СССР, Литва, Госдума, законопроект, Евгений Федоров, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Главное не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
"Раз них...я думать не умеете займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
"Раз них...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (180241)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (113956)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (89244)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (84086)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (63330)
6
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (62265)
7
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (46186)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (26497)
 
 
 
 