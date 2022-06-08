В Думу внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Законопроектом предлагается отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики от 6 сентября 1991 года.
Федоров считает, что постановление "является незаконным", поскольку его принял "неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР".
Подчеркивается, что ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства, а созданный в 1991 году временный орган Государственный Совет СССР не был предусмотрен Конституцией СССР.
Также Федоров считает, что закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" был нарушен, так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.
Федоров также напоминает, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции РФ Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Из этого он делает вывод, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года якобы подлежит отмене.
В комментарии "Газете.Ru" Федоров заявил, что Литва "ведет агрессивную политику" в отношении России, а также поставляет оружие Украине, поэтому необходимо "запускать правовые основания для переговорного процесса с Литвой, чтобы урегулировать с ними отношения с учетом международного права, а не по понятиям, как сейчас это делается".
Депутат также считает, что можно поставить под сомнение членство Литвы в НАТО.
Он подчеркнул, что "наведение законного порядка – это прозрачные отношения со всем миром, то есть международное право". По его мнению, "это всегда хорошо повышает общий имидж страны".
Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ.
Литва, Латвия и Эстония вышли из состава Союза еще до его полного распада. Государственный совет СССР признал их независимость в сентябре 1991 года.
В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века", но признавал "бессмысленность и нецелесообразность" его восстановления.