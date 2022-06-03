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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Bayraktar для Украины должен быть готов к началу июля – министр обороны Литвы

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Беспилотники Bayraktar стали в Украине одним из символов сопротивления российским оккупантам
Беспилотники Bayraktar стали в Украине одним из символов сопротивления российским оккупантам
Фото: EPA

Беспилотник Bayraktar, который турецкий производитель бесплатно предоставит Литве для передачи Украине, будет готов к началу июля. Об этом сообщил в Twitter 3 июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Исторический Bayraktar должен быть готов к началу июля. Турция передаст Литве, а потом мы передадим Украине", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 мая журналист Андрюс Тапинас заявил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции на покупку для украинских военных беспилотника Bayraktar TB2, и объявил сбор €5 млн на эту цель. 28 мая сбор был закрыт.

2 июня стало известно, что турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях бесплатно передать Литве военный БПЛА Bayraktar TB2, на покупку которого для Украины собрали средства литовские граждане.  Анушаускас сообщил, что на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, а остальные деньги тоже пойдут на поддержку Украины.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, Литва, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar
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